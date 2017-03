Cele mai utile 5 trucuri în Google Maps pe care nu le știai

Există foarte multe trucuri în Google Maps și multe dintre ele nu sunt foarte evidente. Mai jos le voi detalia pe cele mai utile dintre ele.

Ca orice aplicație populară de la un dezvoltator important, Google Maps beneficiază deseori de actualizări. Multe dintre ele includ particularități de detaliu sau remedieri de bug-uri și vulnerabilități. Altele vin la pachet cu funcții menite să îți facă viața mai ușoară. Din păcate, este foarte ușor să le trecei cu vederea. Majoritatea utilizatorilor introduc adresa sau punctul de interes de destinație, aleg eventual mijlocul de transport și se pun la drum. Din acest motiv, sunt utile astfel de articole.

1. Un detaliu simplu care mă fascinează de când l-am descoperit este că poți să faci zoom in și zoom out în aplicația de mobil a Google Maps folosind un deget. Faci un dublu tap pe ecran și, în loc să ridici degetul imediat după, faci un gest de swipe în sus sau în jos. Efectul este similar cu un scroll pe mouse în varianta de PC a serviciului. Utilitatea o sesisezi mai ales când ești la volan, nu ai două mâini libere și nu ai timp de pinch to zoom cu două degete.

2. Posibilitatea de descărcare a hărților este prezentă de ceva timp în Google Maps, dar poate ți-a scăpat. Practic, pentru a folosi populara aplicație de navigație fără acces la un abonament de date mobile poți să salvezi offline o anumită zonă de pe hartă. Accesează meniul principal al aplicației din stânga sus, fă un tap pe Zone offline și atinge Domiciliu sau Zonă Personalizată, în funcție de ce vrei să descarci. Imediat vei avea pe ecran un cadran. În interiorul său, poți muta, mări sau micșora harta pentru a defini zona de descărcat. În timp real vei vedea în partea de jos a ecranului dacă ai suficient spațiu să descarci noile hărți. Dacă nu mai ai nevoie de ele, din același meniu le poți șterge.

3. Pentru puncte intermediare pe traseu, există mai multe trucuri în Google Maps. Cel mai simplu mod de a ajunge la ele a fost introdus printr-o actualizare recentă. Creezi un traseu, îl inițiezi, iar după aceea, în orice moment, apeși pe butonul de căutare. Imediat vei vedea afișată o listă de puncte de interes relevante, precum benzinării, restaurante, cafenele sau supermarketuri. Alegi una dintre categorii și îți vor fi afișate pe traseu obiectivele dorite. După ce ai ales un obiectiv, îți va fi oferită posibilitatea de a-l stabili ca punct intermediar – Add Stop / Adaugă o oprire. Ca fapt divers, din meniul din dreapta sus ascuns în spatele celor trei puncte, poți atașa până la 9 destinații intermediare pe un singur traseu.

4. Poți personaliza numele destinațiilor de pe Google Maps prin câțiva pași simpli. Acest proces te ajută să găsești mult mai rapid la o cabană din pădure pe care ai căutat-o foarte mult o dată sau îți permite să ajungi mai repede în vizită la un prieten fără să scrii de fiecare dată o adresă elaborată. Navighează pe hartă până găsești punctul de interes dorit. Plasează un pin în punctul respectiv și imediat vei vedea un meniu suplimentar accesibil în partea de jos a ecranului. Apasă pe el pentru a-l afișa pe întregul ecran și alege Etichetă sau Custom Label. Tastează un nume pentru noua ta etichetă și din acel moment vei putea folosi respectivul nume pentru a găsi mai ușor locația din spate pe orice dispozitiv pe care folosești același cont Google.

5. Doar în versiunea web de Google Maps poți vedea cum o să fie mâine la ora 13:00 traficul pe DN1. În momentul în care creezi un traseu pe maps.google.com folosind browserul tău preferat pe PC sau Mac, ai o opțiune în plus după ce ai dat pe Directions sau Traseu și ai definit punctul de start. Imediat dedesubt, unde scrie Leave Now, poți da click și să alegi Depart At. Introduci ziua și ora la care vrei să pleci, alegi mijlocul de transport și imediat vei avea câteva trasee cu numărul de ore și minute aferente. Merită reținut că cei de la Google nu citesc în cafea pentru implementarea acestei funcții și nu pot prevede un accident pe traseu. În schimb, agreghează constant suficient de multe informații din trafic încât să facă o aproximare informată.