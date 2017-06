Tinder introduce abonamentul Gold: inventează noi moduri de ”agățat”

Tinder este una dintre cele mai populare aplicații de mobil pentru a găsi un partener de socializare în viața reală și tocmai a primit o actualizare importantă.

De-a lungul anilor, Tinder a introdus câteva forme de reclame in-app, dar cea mai mare parte a banilor îi obține de la abonații. Deși nu a publicat niciodată o statistică pe marginea subiectului, analiștii sunt de părere că există aproximativ 50 milioane de utilizatori de Tinder la nivel global și un milion dintre ei dau bani pentru a folosi serviciul.

La bază, Tinder este și va rămâne întotdeauna gratuit. La scurt timp după lansarea versiunii inițiale însă, Tinder a introdus abonamentul Plus cu o serie stufoasă de beneficii dedicate celor care își doreau să fie mai eficienți la agățat. În urmă cu câteva zile, oficialii companiei au anunțat un nou tip de abonament intitulat Gold.

Pe lângă alte detalii pe care le voi explica mai jos, cel mai mare avantaj al abonaților la Tinder Gold constă într-o nouă secțiunea in-app intitulată Likes You. Astfel, la un tap distanță, poți vedea toate persoanele care ți-au dat like în ultima perioadă, fără să mai stai în dilemă după un swipe în dreapta dacă persoana de la capătul firului a făcut același gest. În teorie, este un fel de scurtătură către obținerea acelorași rezultate previzibile.

Butonul Likes You ar trebui să fie în partea de sus a listei de persoane cu care te-ai potrivit. De acolo, poți elimina persoane, le poți da un like înapoi sau le poți analiza profilul un pic mai bine. Când navighezi normal prin lista de persoane de pe Tinder, vei vedea o inimă aurie în dreptul persoanelor care ți-au dat like în prealabil.

Noul abonament este disponibil atât abonaților la Tinder Plus, cât și celor care nu au cheltuit vreodată un ban pentru Tinder. Momentan, noua funcție nu are un preț exact, deoarece se testează mai multe praguri de valoare în țări precum Argentina, Australia, Canada și Mexic, înainte să fie disponibilă global.