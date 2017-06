Tesla a depășit un nou record de autonomie

Este clar faptul că mașinile electrice reprezintă viitorul. În prezent este destul de greu să găsești un astfel de autovehicul care să îți ofere fiabilitatea unuia care rulează cu ajutorul combustibilului tradițional.

Autonomia este limitată la mașinile care merg pe electricitate iar dacă se întâmplă să rămâi fără baterie este destul de dificil să găsești un punct de reîncărcare. Dacă totuși ești norocos și găsești unul, va trebui să aștepți chiar și câteva ore până vei pleca cu autovehiculul la capacitate maximă. Tesla este o mașină electrică care este ceva mai performantă decât restul.

Tesla Model S în cea mai luxoasă și mai performantă versiune a sa, P100D, are o autonomie oficială de 543 de kilometri. Nu este deloc rău. Însă doi pasionați de autovehiculele produse de Elon Musk au reușit să ducă totul și mai departe. Ei s-au gândit să ia un Model S P100D și să-l conducă în cerc pe o pistă de teste. Aceștia s-au folosit de fiecare as din mâneca lor pentru a conduce ultra-economic. Au renunțat la aerul condiționat, au rulat la viteze foarte mici și s-au folosit de un al doilea automobil care să meargă în fața Teslei pentru a tăia din vântul care venea din față și care sporea rezistența la înaintare.

Poligonul de teste folosit are aproape 26 de kilometri și este unul oval. Ei au condus în jurul lui pentru aproape 24 de ore până să stabilească noul record mondial de autonomie pentru Tesla Model S P100D. Ei au însumat 901,2 kilometri conduși dintr-o singură încărcare a bateriei. Recordul mondial anterior fusese de 885 de kilometri, realizat pe o Tesla Model S 85D în 2015, notează Mashable.

Recordul celor doi împătimiți a fost luat în considerare și de Elon Musk, care a postat pe Twitter un mesaj prin care nu s-a arătat impresionat. ”Ar trebui să fie posibil să scoți peste 1000 de kilometri de autonomie dacă folosești cauciucurile potrivite”, a spus miliardarul pe rețeaua socială.

Over 1000 km should be possible in a 100D with the right tires https://t.co/8czN3dVZE4

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2017