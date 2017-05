Povestea lui Elon Musk: De la PayPal, la SpaceX și colonizarea lui Marte

Elon Musk este antreprenor, inginer, inventator, investitor, filantrop și vizionar. Cam multe activități, nu? Nici pe departe. Dacă e să înșirăm numărul companiilor pe care le-a fondat sau la care este CEO în momentul de față, mai umplem un rând – PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity, Hyperloop, OpenAI, The Boring Company, Neuralink, Zip2.

Elon Musk: Începuturi

Elon Musk s-a născut în Pretoria, Africa de Sud și a avut valențe antreprenoriale de foarte multă vreme. În prezent are Totul a început în atunci când a fondat Zip2 în 1995, alături de fratele său. Afacerea presupunea un ghid online al orașelor, care, pentru acea perioadă, era de domeniul SF-ului. Primii bani i-a făcut din vânzarea acesteia în 1999. A obținut în jur de 30 de milioane de dolari pentru partea sa din companie. Acolo a început ascensiunea.

Au urmat o serie de investiții care mai de care, de la următoarea sa companie, X.com, care s-a transformat apoi în PayPal, până la Tesla sau SpaceX, business-uri care i-au adus cu adevărat faima. Elon Musk este recunoscut și pentru ambiția sa de a împiedica o eventuală extincție umană, aducerea speciei noastre la rangul de ”civilizație multi-planetară”, prin intermediul creării unei colonii pe Marte care să poată să susțină viața. De multe ori a fost ridiculizat pentru concepțiile sale, care par foarte ”înainte de vremea lor”, însă tot timpul el ne-a dovedit că are dreptate.

Elon Musk: Hyperloop One

Printre alte idei cu care a venit Elon Musk se numără și Hyperloop One, modul prin care el vrea să reinventeze industria transportului, inventând și o a cincea modalitate prin care ne putem deplasa. Este vorba de un tub vidat prin care urmează să circule capsule presurizate cu viteze de până la 900-1000 km/h, care este momentan în teste. Acesta ar urma să lege, în primă fază, San Francisco de Los Angeles, iar, în partea cealaltă a lumii, Dubai de Abu Dhabi.

Elon Musk: SpaceX

După atâtea și atâtea inovații într-o gamă foarte largă de domenii, ai fi tentat să spui că Musk nu prea mai are timp și de altceva. Greșit. SpaceX a creat prima rachetă orbitală reutilizabilă din lume și a reușit să reducă costurile unei lansări în spațiu la o treime. Întrebat la un moment dat de un jurnalist dacă nu simte că are nevoie de o vacanță, Elon Musk a răspuns spunându-i: ”Mi-am luat odată o vacanță și mi-a explodat o rachetă. Nu am de gând să mai repet greșeala asta”.

Space X a devenit contractor al guvernului american și zboară frecvent spre Stația Spațială Internațională pentru a duce provizii și alimente. Cele mai multe dintre lansările sale au loc pe rampa 39A de la Cape Canaveral, care este și punctul de plecare pentru Apollo 11, misiunea care a dus primii oameni pe Lună. Rachetele folosite sunt produse proprii și poartă denumirea de Falcon, aluzie la celebra navă ”Millenium Falcon” din seria Star Wars.

Elon Musk: Tesla și SolarCity

Pe lângă călătoriile în spațiu și prin diverse tuburi, Musk se concentrează foarte tare pe utilizarea inteligentă a energiei electrice. Tesla este dovada acestei obsesii ale sale, autonomia automobilelor create de el fiind cea mai ridicată din branșă. Denumirea reprezintă un omagiu adus celebrului om de știință Nikola Tesla. De asemenea, Musk experimentează cu tehnologii noi pe care să le poată implementa pe Tesla, cum ar fi Pilotul Automat, care este deja implementat, într-o fprmă ceva mai primitivă decât se intenționează pe viitor.

Recent, Musk a investit și într-un startup numit SolarCity, care are de gând să-ți înlocuiască țiglele tradiționale pe care le ai pe acoperișul casei, cu unele bazate pe celule fotovoltaice. Acestea ar urma să se comercializeze la un preț extrem de atractiv, incomparabil cu cel al tehnologiilor alternative deja prezente pe piață. Pe scurt, nu vei mai fi nevoit să dai foarte mulți bani pe panourile solare imense, ci îți poți transforma acoperișul în așa ceva. Această tehnologie va fi implementată și pe Tesla, haionul automobilului urmând să fie înlocuit.

Elon Musk: Neuralink

Văzut ca unul dintre cele mai controversate startup-uri din lume, Neuralink are ca scop integrarea Inteligenței Artificiale în creierul uman. Elon Musk a cofondat acest business în 2016, vrând să creeze o fuziune între creier și software pentru ca omul să poată să facă următorul pas înainte. Printre beneficiile acestei tehnologii asupra creierului s-ar putea regăsi sporirea capacității memoriei omului, precum și găsirea unui mod de interacționare mult mai direct cu dispozitivele digitale.

Elon Musk: The Boring Company

Contrar numelui sugestiv, acest startup al lui Musk nu este deloc plictisitor, iar povestea de origine este foarte interesantă. Într-o zi, pe când era blocat în trafic, Musk a postat pe Twitter un mesaj prin care spunea că se va apuca să sape niște tuneluri pentru a rezolva problema traficului. Zis și făcut. Cum compania a fost fondată la începutul anului, acesta nu putea obține rapid permisele de testare în zone locuibile. Astfel că s-a apucat de treabă în curtea din spate a sediului SpaceX din California.

Elon Musk: Viața privată

În viața privată, Musk este foarte discret. Averea sa estimată este de 13,6 miliarde de euro, situându-se pe poziția 80 în topul celor mai bogați oameni din lume. Sud-africanul locuiește în vestitul cartier Bel-Air din Beverly Hills și are 6 copii proveniți dintr-o căsătorie mai veche. Acum, este împreună cu Amber Heard, fosta soție a lui Johnny Depp, relație cu care nu iese foarte des la înaintare.

Când nu încearcă să schimbe lumea și să ne ducă pe Marte, Elon Musk este un obișnuit al aparițiilor surpriză în filme. Acesta a avut scene episodice în peliculele ”Machete” și, mult mai recent, în ”Why Him”, film care spune povestea unui antreprenor mai nonconformist din Silicon Valley. De asemenea, el este un mare fan al serialului ”The Big Bang Theory”, unde a și apărut într-un episod, jucându-se tot pe sine însuși.

