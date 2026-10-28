Bani pentru studenții din medii dezavantajate. Cine poate primi bursa socială în noul an universitar
Peste 36.000 de studenți vor beneficia de burse sociale de 925 de lei pe lună în anul universitar 2026-2027, printr-un proiect finanțat din fonduri europene și din bugetul național. Universitățile vor organiza o nouă selecție, inclusiv pentru studenții care au primit sprijinul în anul anterior. Cei interesați trebuie să urmărească anunțurile instituției la care sunt înmatriculați și să respecte calendarul stabilit de aceasta.
Bursa se acordă integral, indiferent de numărul zilelor cu activități didactice
Programul este continuat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Sprijinul se adresează studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate și urmărește prevenirea abandonului universitar.
Potrivit anunțului oficial UEFISCDI, bursele se acordă în cuantum integral, indiferent de numărul zilelor cu activități didactice din luna respectivă. Numărul beneficiarilor va depăși 36.000, fiind cel puțin la nivelul anului universitar 2025-2026.
Finanțarea este asigurată prin proiectul „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European+, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, și din bugetul național.
Pentru studenții care au nevoie de acest sprijin, demersurile se fac prin universitate. Instituțiile participante se ocupă de selecția beneficiarilor și de aplicarea procedurilor pentru anul universitar în curs.
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Cine poate primi bursa socială prin proiect
Sprijinul este destinat studenților cu vârsta între 18 și 29 de ani la data înscrierii în grupul țintă al proiectului. Sunt eligibili atât cei care urmează studii de licență, cât și cei înscriși la masterat, cu respectarea tuturor condițiilor programului.
Forma de învățământ și finanțarea locului de studiu contează în procesul de selecție. Studentul trebuie să urmeze cursuri cu frecvență, pe un loc finanțat de la bugetul de stat, într-o instituție de învățământ superior civilă de stat selectată în proiect.
Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ.
- Vârsta între 18 și 29 de ani la înscrierea în grupul țintă;
- Înmatricularea la licență sau masterat;
- Urmarea formei de învățământ cu frecvență;
- Ocuparea unui loc finanțat de la bugetul de stat;
- Înmatricularea într-o universitate civilă de stat participantă la proiect.
Selecția se realizează cu respectarea criteriilor generale de acordare a burselor, aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 6.463/2023, cu modificările și completările ulterioare. Universitățile aplică și metodologiile proprii, care stabilesc procedura de la nivelul fiecărei instituții.
Dacă te încadrezi în condițiile enumerate, următorul pas este să verifici informațiile publicate de universitatea ta. Acolo vor fi comunicate cerințele de înscriere și etapele pe care trebuie să le parcurgi pentru selecție.
Și beneficiarii din anul trecut trebuie să participe la noua selecție
Studenții care au primit bursă socială prin proiect în 2025-2026 vor intra într-o nouă procedură pentru anul universitar 2026-2027. Aceștia trebuie să se adreseze instituției la care sunt înmatriculați și să urmeze pașii anunțați pentru actuala selecție.
Calendarul și procedura sunt stabilite la nivelul universităților. Informațiile administrative pentru studenți și instituțiile participante vor fi transmise și prin canalele de comunicare ale proiectului.
Pentru a pregăti înscrierea, urmărește anunțurile privind bursele sociale și verifică metodologia universității. Dacă ai beneficiat deja de sprijin, este necesar să urmărești noul calendar, la fel ca ceilalți candidați.
Contactul direct cu instituția de învățământ este indicat și de UEFISCDI. Universitatea poate oferi informațiile aplicabile situației tale și procedurii pe care o organizează.
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Studenții vor avea acces și la activități de sprijin
Pe lângă bursă, proiectul include webinare și workshopuri online pentru beneficiari. Activitățile vor aborda teme legate de parcursul universitar și de dificultățile pe care studenții le pot întâmpina pe durata studiilor.
Printre subiectele anunțate se numără gestionarea timpului, gestionarea stresului academic și dezvoltarea competențelor de învățare. Aceste măsuri completează sprijinul financiar în cadrul proiectului destinat menținerii studenților în învățământul superior.