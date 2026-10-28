Bani pentru studenții din medii dezavantajate. Cine poate primi bursa socială în noul an universitar

Potrivit anunțului oficial UEFISCDI, bursele se acordă în cuantum integral, indiferent de numărul zilelor cu activități didactice din luna respectivă. Numărul beneficiarilor va depăși 36.000, fiind cel puțin la nivelul anului universitar 2025-2026.

Finanțarea este asigurată prin proiectul „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European+, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, și din bugetul național.

Pentru studenții care au nevoie de acest sprijin, demersurile se fac prin universitate. Instituțiile participante se ocupă de selecția beneficiarilor și de aplicarea procedurilor pentru anul universitar în curs.

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Cine poate primi bursa socială prin proiect

Sprijinul este destinat studenților cu vârsta între 18 și 29 de ani la data înscrierii în grupul țintă al proiectului. Sunt eligibili atât cei care urmează studii de licență, cât și cei înscriși la masterat, cu respectarea tuturor condițiilor programului.

Forma de învățământ și finanțarea locului de studiu contează în procesul de selecție. Studentul trebuie să urmeze cursuri cu frecvență, pe un loc finanțat de la bugetul de stat, într-o instituție de învățământ superior civilă de stat selectată în proiect.

Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ.