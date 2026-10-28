Atac în fața Ambasadei Israelului la Belgrad. Agresorul a fost ucis, iar Serbia a ridicat alerta teroristă la nivel maxim
Un membru al Jandarmeriei sârbe care asigura paza Ambasadei Israelului la Belgrad a fost atacat cu două cuțite în noaptea de marți spre miercuri, 28 octombrie. Agentul a fost rănit ușor și l-a împușcat mortal pe agresor, potrivit autorităților sârbe. Ministrul de Interne, Ivica Dačić, a calificat incidentul drept „atac terorist” și a anunțat ridicarea nivelului de alertă la cel mai înalt grad.
Agresorul a atacat un jandarm aflat în fața ambasadei
Incidentul s-a produs la aproximativ 15 minute după miezul nopții, potrivit comunicării Ministerului sârb de Interne, relatată de agenția Tanjug. Persoana atacată făcea parte din dispozitivul care asigura securitatea misiunii diplomatice israeliene.
Ivica Dačić a declarat că agresorul era minor, dar identitatea sa nu fusese încă stabilită la momentul primelor informații publice. Autoritățile verificau ipoteza că acesta provenea din orașul Šabac, situat în vestul Serbiei.
Ministrul a precizat că „un minor, neidentificat până în prezent… strigând «Allahu Akbar», a atacat un membru al Jandarmeriei, lovindu-l cu două cuțite”. Relatarea despre comportamentul atacatorului aparține oficialului sârb.
Potrivit acestuia, jandarmul a folosit arma în „legitimă apărare”. Agentul a suferit o rană ușoară la față, provocată în timpul atacului, iar agresorul a murit în urma intervenției.
Dačić a mers la spital împreună cu directorul poliției, generalul Dragan Vasiljević, pentru a-l vizita pe jandarm. Conform informațiilor comunicate de ministru, starea acestuia era bună și urma să fie externat pentru a continua recuperarea acasă.
Poliția a intensificat măsurile de securitate
După incident, ministrul de Interne a dispus ridicarea nivelului amenințării teroriste la roșu, cel mai înalt grad. Decizia a fost însoțită de intensificarea prezenței poliției în puncte considerate importante pentru securitate.
Măsurile anunțate includ controale sporite și desfășurarea unor efective suplimentare în apropierea infrastructurii și în locurile unde se adună un număr mare de persoane. Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor atacului.
Încadrarea incidentului drept „atac terorist” a fost comunicată de Ivica Dačić și reprezintă evaluarea prezentată de autoritățile sârbe. În paralel, anchetatorii lucrează la identificarea completă a agresorului.
Anunțarea nivelului maxim de alertă privește măsurile de securitate luate de Serbia după atac. Această decizie este distinctă de eventualele recomandări de călătorie emise de alte state pentru cetățenii lor.
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Ministrul susține că atacatorul era monitorizat de serviciile de securitate
Ivica Dačić a afirmat că serviciile de securitate sârbe îl monitorizau pe agresor înaintea incidentului. Potrivit ministrului, acesta era cunoscut drept susținător al organizației teroriste Statul Islamic.
Dačić a precizat că „atacatorul avea steagul negru, în semn de susținere pentru Statul Islamic, pe contul său de Instagram”. Informația privind profilul online și presupusa susținere a grupării a fost prezentată de oficial în explicațiile oferite după atac.
The Times of Israel a relatat declarațiile ministrului, citând Associated Press. Afirmația despre simpatia pentru Statul Islamic nu echivalează, în sine, cu demonstrarea unei coordonări a atacului de către organizație.
În informațiile comunicate nu este anunțată o revendicare a incidentului. Cercetările trebuie să stabilească împrejurările concrete și eventualele legături relevante pentru dosar.
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Un alt atac a avut loc la aceeași ambasadă în 2024
Ambasada Israelului la Belgrad a mai fost locul unui incident violent în iunie 2024. Atunci, un atacator înarmat cu o arbaletă a rănit un polițist sârb care asigura paza clădirii.
Agresorul din acel caz a fost împușcat mortal de polițist. Incidentul din octombrie 2026 este un caz separat, în care autoritățile au anunțat folosirea a două cuțite și rănirea ușoară a unui jandarm.