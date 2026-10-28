Atac în fața Ambasadei Israelului la Belgrad. Agresorul a fost ucis, iar Serbia a ridicat alerta teroristă la nivel maxim

Ivica Dačić a declarat că agresorul era minor, dar identitatea sa nu fusese încă stabilită la momentul primelor informații publice. Autoritățile verificau ipoteza că acesta provenea din orașul Šabac, situat în vestul Serbiei.

Ministrul a precizat că „un minor, neidentificat până în prezent… strigând «Allahu Akbar», a atacat un membru al Jandarmeriei, lovindu-l cu două cuțite”. Relatarea despre comportamentul atacatorului aparține oficialului sârb.

Potrivit acestuia, jandarmul a folosit arma în „legitimă apărare”. Agentul a suferit o rană ușoară la față, provocată în timpul atacului, iar agresorul a murit în urma intervenției.

Dačić a mers la spital împreună cu directorul poliției, generalul Dragan Vasiljević, pentru a-l vizita pe jandarm. Conform informațiilor comunicate de ministru, starea acestuia era bună și urma să fie externat pentru a continua recuperarea acasă.

Poliția a intensificat măsurile de securitate

După incident, ministrul de Interne a dispus ridicarea nivelului amenințării teroriste la roșu, cel mai înalt grad. Decizia a fost însoțită de intensificarea prezenței poliției în puncte considerate importante pentru securitate.

Măsurile anunțate includ controale sporite și desfășurarea unor efective suplimentare în apropierea infrastructurii și în locurile unde se adună un număr mare de persoane. Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor atacului.

Încadrarea incidentului drept „atac terorist” a fost comunicată de Ivica Dačić și reprezintă evaluarea prezentată de autoritățile sârbe. În paralel, anchetatorii lucrează la identificarea completă a agresorului.