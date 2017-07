Tesla Model 3: Elon Musk a anunțat data lansării noului autoturism electric

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a anunțat pe Twitter că producția anticipatului Tesla Model 3 va începe la sfârșitul acestei săptămâni, respectiv vineri. Tot pe rețeaua socială, Musk a mai spus că primii treizeci de cumpărători ai noului autoturism vor fi invitați la o petrecere specială de lansare unde le vor fi oferite cheile automobilelor comandate.

Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday

— Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017