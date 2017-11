Telefonul de jucărie te scapă de viciul secolului 21: Substitute Phone

Încercând să ne ajute să nu mai stăm atât de mult cu telefonul în mână, un designer pasionat a creat un telefon de jucărie cu numele Substitute Phone.

Deși ne uităm deseori la telefon pe parcursul zilei ca să nu pierdem un mesaj sau un apel de la cineva, există și momente în care dependența de smartphone te face să te joci cu el fără motive. Este aproape imposibil să nu te fi trezit că stai cu cineva de vorbă la masă doar ca să-ți dai seama că faci niște gesturi de swipe pe ecranul închis al telefonului fără să-ți dai seama.

Pentru cei care au conștientizat că sunt dependenți de interacțiunea cu un smartphone, există un nou ”gadget”. Dispozitivul ilustrat în imaginea de mai sus este creația designerului Klemens Schillinger și poartă numele Substitute Phone. În teorie, a fost inventat ca să te ajute să renunți la telefonul tău inteligent, dar s-ar putea să te ajute să treci mai ușor peste cele câteva ore sau câteva zile în care ai telefonul în service.

Într-un interviu acordat publicației Dezeen, Schillinger este convins că mania oamenilor de a-și controla în permanență telefonul și de a interacționa cu el fără motiv este un viciu. Această situația devenită din ce în ce mai gravă în ultimii ani a alimentat nevoia designerului de a crea o unealtă care să oprească respectivul comportament de verificare constantă.

Rezultatul eforturilor designerului austriac s-au reflectat în cinci plăci de plastic negru de tip polyoxymethylene cu unul sau două rânduri de bile de piatră integrate în diverse forme. În momentul în care îți miști degetele peste respectivele bile vei putea recrea experiența pe care o ai cu un panou adevărat sensibil la atingere.

Momentan, telefonul de jucărie Substitute Phone nu este de vânzare, dar a făcut deja parte dintr-o expoziție desfășurată la Viena în urmă cu câteva zile cu titlul #Offline – Design for the (Google Old) Real World