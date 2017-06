Au existat de ceva timp speculații pe marginea unor noi familii de telefoane accesibile de la Samsung, iar acestea au fost lansate cu numele Galaxy J7 Pro și Galaxy J7 Max.

Cei care au fost foarte încântați de ecranul fără margini laterale de pe Galaxy S8, pot avea o experiență similară pe un telefon sud coreean la jumătate din prețul vârfului de gamă. Noile Galaxy J7 Pro și Galaxy J7 Max anunțate astăzi de gigantul asiatic vin cu prețuri decente, specificații hardware competitive și cam tot ce are nevoie un amator de selfie-uri și rețele sociale.

Cei mai mulți utilizatori de mobile nu au nevoie de cel mai rapid procesor într-un smartphone sau de camera cu cei mai mulți megapixeli. Au nevoie doar să imortalizeze niște fotografii de calitate bună și să nu se enerveze în momentul în care încearcă să posteze ceva pe Facebook. Acestui tip de public le sunt dedicate noile Galaxy J7 Pro și Galaxy J7 Max de la Samsung.

Noul Galaxy J7 Pro este construit în jurul unui display Super AMOLED de 5,5 inci. La interior, ascunde un procesor Exynos 7870 cu 3GB RAM și un spațiu de stocare de 64GB. Acumulatorul gadgetului de mai sus este de 3600 mAh. Fratele său mai mare, Galaxy J7 Max are o diagonală de 5,7 inci și folosește un panou Full HD de tip IPS. Partea de procesare este asigurată de o combinație între un procesor MediaTek Helio P20, 4GB RAM și un spațiu de stocare de 64GB. Acumulator care stă la baza întregii ecuații este de 3300 mAh.

Ambele telefoane Galaxy J7 Max au câte două camere de 13 megapixeli, una pe partea din față și una pe partea din spate. Disponibile momentan doar în India, Galaxy J7 Pro costă 295 de euro, în timp ce Galaxy J7 Max este un pic mai ieftin, la doar 250 euro. Momentan nu se știe când vor ajunge în alte colțuri ale lumii.

Între timp, dacă vă gândiți la un Samsung cu o configurație de top care se găsește pe piața din România, vă puteți orienta către Galaxy S8 și Galaxy S8 Plus. Ambele modele sunt telefoane rezistente la apă și vin cu un design premium, care pune în evidență ecranul Infinity, cu raport de aspect de 18,5:9. Smartphone-urile se bazează pe procesorul Exynos 8895 octa-core, dar și pe 4GB de memorie RAM. Camera foto de 12MP realizează imagini foarte clare, numai bune de văzut pe ecranul cu rezoluție de până la 2960 x 1440 pixeli. Samsung Galaxy S8 poate fi găsit AICI, în timp ce pentru Samsung Galaxy S8 Plus poți găsi detaliile AICI.

Semnificativ mai ieftin decât Galaxy S8, dar foarte bun, este un model actualizat de Galaxy A5. Modelul Samsung Galaxy A5 (2017) a avut ocazia să ajungă și la noi în redacție, unde l-am testat și am scris despre el, review-ul fiind disponibil aici. Telefonul se adresează pieței mid-range, dar se îndreaptă ușor spre gama premium, atât prin design, cât și prin specificații. Ecranul Super AMOLED are diagonala de 5,2 inci și rezoluție Full HD, iar camera foto are un senzor de 16 megapixeli și filmează la 1080p. Procesorul octa-core de 1,8GHz și cei 3GB de memorie RAM nu te lasă la greu, indiferent de aplicațiile pe care vrei să le rulezi. Toate detaliile despre Galaxy A7 (2017) le găsești AICI.

Pentru segmentul de utilizatori entry-level, există J3. Dacă vrei un telefon Samsung, dar nu ai câteva mii de lei de cheltuit pe cel mai nou model al companiei, te poți baza și pe un model precum Galaxy J3. Smartphone-ul are un preț mai mult decât rezonabil, dar are specificații care nu te lasă la greu. Telefonul are procesor quad-core, de 1,2GHz, și 1,5GB de memorie RAM. Ecranul Super AMOLED are rezoluție de 1280 x 720 pixeli, numai bună pentru diagonala de 5 inci, iar camera principală are senzorul de 8 megapixeli. Bateria are capacitatea de 2600mAh. Samsung Galaxy J3 este disponibil AICI.