Samsung Galaxy A5, modelul din 2017, promite destul de multe în ceea ce privește design-ul și performanța și nu pare să dezamăgească. Am putea spune chiar că acesta are calitățile necesare să devină unul dintre cele mai căutate telefoane din spectrul mid-range.

Astfel, chiar dacă Samsung a ajuns pe locul doi în clasamentul global, după Apple, fapt ce se datorează în mare parte, dacă nu chiar exclusiv, dezastrului cu Galaxy Note 7, compania pare să își propună o revenire în forță în acest an. Cu toate că Samsung stârnește curiozitatea cu viitorul flagship, Galaxy S8, aceștia nu par să trateze cu indiferență nici modelele din spectrul mid-range, care au specificații destul de bune, în ciuda prețului decent.

Personal, mi-a plăcut mult cum m-am înțeles cu acest model și chiar dacă nu am o experiență vastă în ceea ce privește utilizarea foarte multor smartphone-uri, nu este tocmai greu să-ți dai seama că ai de a face cu un telefon performant.

Review Samsung A5 (2017) – Introducere

La prima vedere, am putea crede că este un telefon high-end – mai ales din pricina design-ului împrumutat de la Galaxy S7, cu proporții și dimensiuni perfecte, cu bezelul păstrat la minimum și spatele puțin curbat, dar testele despre care vom aminti vor dovedi că lucrurile nu stau chiar așa.

Telefonul e construit în jurul unui display Super AMOLED, Full HD, de 5,2 inch. Vine cu un procesor Exynos 7880, care beneficiază de o arhitectură cu opt nuclee, care îi permite să ruleze la o frecvență de 1,9 GHz, și o memorie RAM de 3 GB. Totodată, spațiul de stocare de 32GB nu este într-atât de mare, fiind la jumătate față de ce oferă multe alte companii, însă având în vedere posibilitatea de extindere cu ajutorul unui card microSD, de până la 256GB, poate că acest aspect poate fi iertat.

Camera foto principală vine cu un senzor de 16 MP, cu posibilitatea unei filmări la 30 de cadre pe secundă, iar cea frontală este net îmbunătățită și atinge aceeași calitate fotografică, dovadă a faptului că cei de la Samsung au în vedere nevoile iubitorilor de selfie-uri.

Review Samsung Galaxy A5 (2017) – Puncte pro

Cel mai probabil, un loc de întâietate ar primi camera foto, care în general reprezintă un aspect pe baza căruia telefoanele mid-range sunt subclasate, dar acesta nu este și cazul dispozitivului A5. Deși ambele camere, atât cea principală, cât și cea frontală, vin cu un senzor de 16 megapixeli, calitatea imaginii nu este identică, mai ales pentru că multe dintre funcțiile pe care le regăsim în cazul camerei principale lipsesc cu desăvârșire în cazul celei frontale (lipsa auto-focusului).

Cât am testat camera principală, în diferite lumini și condiții, a reușit să mă surprindă într-un mod foarte plăcut, aceasta fiind capabilă să captureze imagini detaliate cu o foarte bună acuratețe a culorilor și fără a apela la modurile de schimbare a contrastului. Partea cea mai bună este că focalizarea se face rapid și cu precizie, motiv pentru care poți realiza cu ușurință instantanee frumoase și clare. De asemenea, acest aspect este relevant și pentru că îți permite să surprinzi cu rapiditate cadre spectaculoase.

Cu toate că dispozitivului îi lipsește mecanismul OIS, care permite stabilizarea imaginii și care se regăsește în cazul modelului precedent A5 (2016), camera reușește să compenseze prin viteza rapidă a shutter-ului și a auto-focusului. De asemenea, datorită modulului HDR, responsabil de reglarea dinamicii culorilor, imaginile capturate au o bună balanță a culorilor, chiar și atunci când lumina nu e perfectă.

Performanța este un alt punct care m-a surprins în mod plăcut. Pentru că am vrut să văd cam cât poate duce telefonul, am decis să îl testez concret pe baza unor jocuri solicitante, precum Asphalt 8 și Need for Speed: No Limits. Și pot spune că nu am conștientizat vreo tentativă de lag în timpul utilizării. Deci, cel mai probabil, în timpul jocurilor obișnuite nu ar trebui să întâmpini prea mari probleme A5 (2017), reușind să facă față cu brio. De asemenea, un alt aspect important mi se pare faptul că în urma unei utilizări intense, de câteva ore bune de joc, telefonul nu s-a încălzit considerabil. Cel mult, caracasa din spate s-a încălzit la un nivel incomparabil față de modelele care se supraîncălzesc atunci când sunt folosite la nivel ridicat.

Totodată, deși cei 3 GB de RAM pot părea insuficienți, mai ales în cazul gamerilor înrăiți, telefonul nu dezamăgește și poate lucra simultan în mai multe aplicații deschise, dar probabil nu la fel de eficient în cazul mai multor jocuri intense. De aceea, pentru că vorbim despre un telefon mid-range, cei de la Samsung par să aleagă în cazul acestui model un fel de middle-ground decent.

Display-ul nu dezamăgește nici el. Înzestrat cu Super AMOLED, ecranul produce culori vii, vibrante, saturate, cu nuanțe profunde de negru și alb intens. Acesta îți permite să vezi imaginile cu o acuratețe mare și nu simți nevoia să umbli prea des la reglarea luminozității și a constrastului, chiar dacă telefonul îți permite acest lucru, mulțumită funcțiilor Screen Mode și Blue Light Filter (limitează cantitatea de lumină albastră, solicitându-ți mai puțin ochii).

Încărcarea rapidă este un alt atu al telefonului A5 (2017). Acesta se încarcă cu ajutorul unui cablu de tip USB-C, care va deveni eventual un standard pentru toate telefoanele cu Android. Și asta pentru că este mult mai convenabil și, dacă ești mereu pe fugă, îți permite să îți încarci telefonul rapid. Astfel, smartphone-ul se poate încărca până la 80% în doar o oră și la capacitate maximă în mai puțin de 90 de minute.

Rezistența la apă și praf, devine o necesitate de care companiile și utilizatorii încep să țină tot mai mult cont, și pe bună dreptate. În condițiile în care bagi mulți bani într-un dispozitiv de calitate, îți dorești să nu se scurtcircuiteze la primii stropi de apă. Cei de la Samsung vor să se asigure că experiența ta e cât mai sigură, așa că A5 (2017) este certificat IP68, ceea ce înseamnă că telefonul va rezista 30 de minute în apă de un metru adâncime. Acest lucru este foarte liniștitor pentru utilizatorii neîndemânatici, cu două mâini pe stânga, incluzându-mă și pe mine în această categorie.

REVIEW: Samsung A5 (2017) – Puncte contra

Carcasa este un magnet pentru zgârieturi și pentru acumularea mizeriei și se murdărește în doar câteva momente de la utilizare. Un alt aspect negativ cu privire la aceasta este textura alunecoasă, care mi-a lăsat mereu impresia că sunt pe cale să scap telefonul din mână, necesitând mereu acordarea unei griji deosebite la mânuire. Astfel, cel mai bine ar fi să achiziționezi și o carcasa specială care să te scape de griji, deși mi se pare păcat să ascunzi o frumusețe de telefon prin utilizarea carcasei. De asemenea, poziționarea difuzorului pe latura din dreapta, deasupra butonului de pornire a ecranului, mi se pare impractică, mai ales dacă ești genul de om care preferă să vizioneze filmulețe sau să se joace cu telefonul pe orizontală.

Autonomia poate să fie considerată o hibă a acestui model. Dacă ești obișnuit să îți realizezi toate treburile pe telefon, ceea ce înseamnă că stai mai tot timpul cu internetul pornit, vizionezi filmulețe, asculți muzică și te joci constant, atunci cel mai probabil la finalul zilei vei fi nevoit să îți pui la încărcat telefonul. În schimb, dacă te consideri un utilizator mai docil, Samsung A5 (2017) reușește să țină pasul cu tine pe parcursul zilei, dar asta depinde foarte mult de modul în care îl folosești.

Review Samsung Galaxy A5 (2017) – Concluzii

Deși din punctul de vedere al prețului, care s-ar ridica la 500$ (la noi prețul ajunge în jur de 1739 de lei), Samsung A5 (2017) este un telefon care face parte din gama mid-range, specificațiile și performanțele pe care le poate atinge îi permit să se apropie destul de mult de gama high-end. Cu toate că există și câteva scăpări în ceea ce privește design-ul sau legat de componente care ar putea fi îmbunătățite, ceea ce e destul de impresionant la acest telefon e calitatea fotografiilor și performanța foarte bună de care dă dovadă și datorită cărora, cred eu, se va face remarcat pe piața de telefonie mobilă în acest an.