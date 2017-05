Cele mai ieftine telefoane Motorola în 2017: Moto C și Moto C Plus

După ce au fost subiectul mai multor zvonuri în ultimele săptămâni, noile telefoane ieftine de la Motorola au fost anunțate oficial – Moto C și Moto C Plus.

Dacă erați curioși cât de bune pot fi niște martphone-uri ieftine, nesubvenționate, de la un producător cunoscut, este suficient să aruncați o privire pe noile dispozitive Motorola. Intitulate Moto C și Moto C Plus, acestea sunt destinate clienților care își doresc un smartphone bun și fiabil, fără să facă o investiție fabuloasă. Ilustrate în imaginea de mai sus, noile gadgeturi ar trebui să ajungă în magazine în următoarele săptămâni la un preț de aproximativ 100 de euro fără abonament.

Primul este Moto C, construit în jurul unui ecran de 5 inci cu o rezoluție de 854 x 480 de pixeli. La interior, ascunde o combinație între un quad core Mediatek tactat la 1,3 GHz, 1GB RAM și o memorie internă de 16GB ce poate fi extinsă printr-un card microSD. Partea de captură este asigurată de două camere, de 5, respectiv 2 megapixeli. Autonomia foarte generoasă va fi asigurată de un acumulator de 2350 mAh. Moto C va ajunge în magazine la un preț de 89 de euro preinstalat cu Android 7.0 Nougat.

Moto C Plus nu este mai mare decât Moto C, dar este totuși un pic mai capabil, fără a sări foarte mult la preț. Acesta va ajunge în magazine la valoarea de 119 euro cu Android 7.0 Nougat. Ecranul de 5 inci folosit de Moto C Plus va avea o rezoluție nativă HD 720p. Cele două camere vo fi de 8 megapixeli, respectiv 2 megapixeli pentru selfie-uri. Pe lângă acumulatorul de 4000 mAh, merită să aveți în vedere procesorul Mediatek pe 64 de biți tactat la 1,3GHz, cei 2GB RAM și spațiul de stocare de 16GB. Nu lipsește suportul pentru carduri microSD.

Noile telefoane ieftine Motorola Moto C și Moto C Plus vor ajunge în Europa, America Latină și zona Asia Pacific, nu și în Statele Unite.