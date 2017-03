Tap Busters și High on Cake sunt cele mai noi jocuri românești pe care să le încerci pe telefon

Carbon, primul incubator românesc ce sprijină start-up-urile din industria de gaming, anunță lansarea a două noi proiecte: High on Cake, realizat de Square Heads Games, și Tap Busters, realizat de Metagame Studio.

Cele două jocuri disponibile exclusiv pe platformele mobile au în comun elementele vizuale inedite, gameplay-ul captivant, dar și componenta socială prin care utilizatorii pot concura fie cu alți utilizatori de pe întreg globul (Tap Busters), fie cu prietenii lor (High on Cake).

Tap Busters, jocul realizat de Metagame Studio cu sprijinul Carbon, este un joc de tip RPG / tapper a cărui acțiune se desfășoară într-un univers SF în care monștrii au controlul asupra întregii galaxii. Utilizatorul devine astfel un vânător de recompense al cărui principal scop este să călătorească din planetă în planetă până când acestea redevin un loc sigur. Jocul este concentrat asupra evoluției personajului principal, prin echipament precum arme sau armuri, abilităţi speciale şi minioni care îl ajută. Acestea pot fi îmbunătăţite şi personalizate în funcţie de specificul lumilor fantastice pe care jucătorul le parcurge. Tap Busters este disponibil pe Apple App Store şi Google Play, în stadiul open-beta.

High on Cake este un joc de tip arcade realizat de Square Heads Games, în care scopul utilizatorului este să construiască un turn cât mai înalt format din diverse tipuri de tort. Jocul de tip tower-building devine mai dificil pe măsură ce turnul creşte în înălţime, iar jucătorii pot îndeplini provocări în urma cărora primesc recompense in-game sub formă de monede și power-ups. Experiența vizuală delicioasă cu numeroase teme ce pot fi cumpărate sau câștigate, este completată de componenta socială, utilizatorii concurând cu prietenii lor pentru titlul de Cake God. High on Cake este disponibil pe platforma Samsung Galaxy Apps, unde este promovat prin programul Games For Samsung.

Cele două jocuri fac parte, alături de Link Twin – un joc premium de tip puzzle lansat la nivel global în luna februarie a acestui an, dintr-o serie de jocuri diverse, atât din punct de vedere al gameplay-ului și platformei, dar și vizual, care urmează să fie lansate în 2017, sub amprenta Carbon.

”Suntem încântați să marcăm harta gamingului local cu încă două noi proiecte: Tap Busters și High on Cake. Metagame Studio și Square Heads Games sunt două dintre studiourile indie cu care Carbon lucrează cot la cot pentru a da o șansă industriei locale să se afirme din ce în ce mai puternic pe plan global.” , a declarat Cătălin Butnariu, General Manager Carbon. „Aceste două noi proiecte reprezintă o reiterare a dezvoltării și maturizării industriei indie românești. Ne așteptăm ca în viitorul apropiat tot mai multe proiecte din această sferă să treacă de stadiul de idei și să ajungă disponibile publicului larg.”

Download:

Tap Busters

Android Google Play: https://goo.gl/UfZxc9

Apple App Store: https://goo.gl/LPtod2

High on Cake

Samsung Galaxy Apps: https://goo.gl/6CuaJj