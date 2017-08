Cum treci pe iPhone 8 de la o aplicație la alta fără butonul Home

Sunt șanse foarte mari ca iPhone 8 să vină la pachet fără un buton principal și foarte mulți utilizator de iOS sunt curioși cum vor naviga prin aplicații.

Zvonurile despre iPhone 8 se întețesc pe zi ce trece. La fiecare câteva zile, ajung online noi detalii despre iminentul aparat. Partea fascinantă este că multe dintre ele se vor dovedi a fi adevărate. Nu de alta, dar compania americană ne-a demonstrat în ultimii ani că a devenit din ce în ce mai ineficientă în a păstra secrete.

În ceea ce privește smartphone-ul aniversar, mai multe surse au confirmat că sunt șanse semnificative să dispară butonul principal ce a devenit în ultimul deceniu sinonim cu experiența utilizării unui iPhone. În contextul în care folosim cu toții acel buton pentru a ieși din aplicații și pentru a sări dintr-un program în altul, dezvoltatorul Guilherme Rambo ne-a arătat cum vom face aceleași lucruri pe iPhone 8.

Cele două clipuri se pare că au fost descoperite în cel mai recent beta de iOS 11 și ilustrează interacțiunea cu interfața de la iPhone fără un buton principal. Este important de reținut că terminalul pe care sunt filmate clipurile nu este un iPhone 8.

Una peste alta, cel mai probabil vom putea profita cu toții de aceste gesturi, chiar dacă nu facem tranziția la iPhone 8. Din acest motiv, gesturile prin care vei putea să blochezi ecranul sau să sari dintr-o aplicație în alta în iOS 11 merită reținute. Un swipe din rama de sus până în marginea inferioară a gadgetului va afișa ecranul de blocare. Același gest de jos în sus atunci când rulezi o aplicație îți va afișa toate programele rulate recent.

This is also interesting pic.twitter.com/JdYDhZDkev

— Guilherme Rambo (@_inside) August 21, 2017