O super planetă ca Pământul e mai aproape de noi decât ai crede

Oamenii de știință tot caută planete extra-solare care să semene cu a noastră, iar descoperirile pe care le-au făcut și continuă să le facă sunt fascinante.

Cercetătorii au descoperit planeta Kepler-62f la mai puțin de 1.200 de ani-lumină de noi. Anul trecut însă au descoperit Proxima b. Aceasta se află la patru ani-lumină de noi și ar putea fi explorată, atunci când se va putea călători cu viteze rezonabile, cu roboți.

Mai nou, a fost descoperit un sistem de stele pitice roșii, K2-18, la 111 ani-lumină de noi, în constelația Leului. Cu ajutorul High Accuracy Radial Velocity Planet Searcer (HARPS) de la European Southern Observatory, o echipă de astronomi a descoperit o a doua exoplanetă în timp ce studia una deja existentă.

Studiul a fost condus de Ryan Cloutier, student doctorand la Center for Planet Science de la University of Toronto și la Institute for Research of Exoplanets de la University of Montréal. La cercetare au luat parte și membri de la University of Geneva, University Grenoble Alpes și University of Porto. Împreună, au încercat să determine masa planetei K2-18, pentru a afla proprietățile atmosferei acesteia. Spectograful HARPS le-a permis să obțină măsurători de volum.

„Să fim capabili să măsurăm masa și densitatea și K2-18 a fost extraordinar, dar să descoperim o nouă exoplanetă a fost noroc”, a spus Cloutier. „Dacp obții masa și raza, poți măsura densitatea planetei și să afli din ce este făcută aceasta”.

Noua exoplanetă, K2-18c, este fie un super Pământ cu o atmosferă gazoasă, fie o lume a apelor cu un strat gros de gheață deasupra. Deși calculele care pot fi făcute la o așa distanță nu sunt cele mai precise, exista indicii că ar fi în zona locuibilă și primește de la steaua sa aceeași doză de radiație primită de Pământ de la Soare. În 2019, telescopul James Webb Space va fi lansat și ne va lămuri o dată și pentru totdeauna dacă chiar este locuibilă și descoperirea este a unui super Pământ sau super Neptun.

Până vom afla mai multe despre K2-18c, astronomii încearcă să găsească Planeta X sau Planeta 9, care ar orbita aproape de limita sistemului solar. Aceasta ar fi de 10 ori mai mare decât Pământul și ar fi situată înspre exteriorul sistemului solar. Astronomii au descoperit o serie de trăsături ciudate manifestate în sistemul solar, care ar explica cel mai bine existența unui astfel de planete. Despre ele puteți citi mai multe aici.