Stratolaunch: cel mai mare avion din lume este gata de experimente

Te-ai fi așteptat ca cel mai mare avion din lume să fie creat de Boeing sau Airbus, dar acesta este intitulat Stratolaunch și provine de la o companie mai puțin cunoscută.

Cum Steve Wozniak a fost lângă Jobs la momentul fondării Apple, Paul Allen a fost co-fondatorul Microsoft împreună cu Bill Gates. Cu alte cuvinte, similar cu Gates, în momentul în care Paull Allen s-a retras din activitățile de zi cu zi ale gigantului din Redmond, acesta a plecat cu o sumă generoasă de bani.

Printre multe alte companii în care și-a investit banii, Paul Allen a creat în urmă cu câțiva ani Stratolaunch Systems. Această companie avea ca scop facilitarea lansării de sateliți din zbor pentru a micșora consumul de combustibil al acestora. În plus, prin lansarea rachetelor cu sateliți din zbor, deasupra norilor, acestea ar fi putut fi imune la condițiile meteorologice.

Rezultatul final al eforturilor Stratolaunch Systems poartă numele sugestiv de Stratolaunch, o referință la lansările din stratosferă către care naveta deschide porțile. Pe de o parte, proiectul este destul de vechi și a beneficiat de numeroase amânări. Inițial, ar fi trebuit să zboare în urmă cu vreo doi ani. Partea bună este că cel mai mare avion din lume tocmai a ieșit din hangar pentru câteva teste. Deși se pare că nu va zbura prea curând, Paul Allen a postat imaginea cu aeronava pe Twitter.

Stratolaunch este cel mai mare avion din lume. Acesta este creat dintr-o combinație de materiale compozite și are ca forță de propulsie 6 motoare de Boeing 747. Acestea se reflectă în abilitatea de a ridica de la sol o greutate suplimentară de 228 de tone. În plus, poate pacurge fără nevoia alimentării o distanță de 3700 kilometri. Idea este ca rachetele cu sateliți să fie agățate între corpurile avionului fără a-i influneța acestui centrul de greutate. Avionul a fost produs de Scaled Composites, o companie a inginerului aerospațial Burt Rutan. Conform estimărilor, ar trebui să intre în activitatea până în 2020.

.@Stratolaunch came out of the hangar for fuel testing. More pictures soon! pic.twitter.com/RCNgSpgG6W

— Paul Allen (@PaulGAllen) May 31, 2017