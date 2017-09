Facebook chiar vrea să folosești Stories, așa că le importă din Instagram

Facebook a copiat foarte mult de la Snapchat în ultimii ani, dar se pare că nu toate implementările respective au avut succes la public precum Instagram Stories.

Conceptul de Facebook Stories, la fel ca Instagram Stories a fost „împrumutat” de la Snapchat. Acesta se reflectă în postarea unor imagini sau seturi de imagini pe una dintre rețele sociale sub forma unui colaj. Fiecare „poveste” este ușor accesibilă în partea de sus a News Feed-ului, iar conținutul din spate este efemer. După 24 de ore, acele imagini dispar pentru totdeauna.

Interesant este faptul că, deși implementarea este similară într-o mare parte pe Facebook, Instagram și WhatsApp, impactul la public a variat enorm. Chiar dacă toate trei sunt servicii deținute de Facebook, ideea de „Stories” a prins cel mai bine pe Instagram. Numărul utilizatorilor zilnici este imens, iar Facebook vrea să profite de acest detaliu și prin intermediul celei mai populare rețele de socializare din lume.

Conform unei postări pe Twitter a lui Matt Navarra de la The Next Web, poveștile partajate pe Instagram vor putea fi partajate pe Facebook prin intermediul unei funcții care momentan se află în stadiu de test. Astfel, utilizatorii își vor vedea rapid conținutul pe mai multe platforme online, iar cei care stau pe Facebook în cea mai mare parte a timpului s-ar putea să fie convinși de utilitatea conceptului.

La această oră, dacă te gândești la o ”poveste”, pentru a o posta atât pe Facebook, cât și pe Instagram, trebuie să intri în fiecare aplicație, pe rând. În contextul în care întreaga rețetă a Instagram gravitează mai mult în jurul fotografiilor, este de înțeles de ce utilizatorii cochetează mai mult cu Instagram Stories. Rămâne să vedem dacă opțiune de partajare simultană va facilita creșterea numărului de utilizatori. În faza de test, noua funcție este disponibilă doar în Portugalia.

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) September 6, 2017