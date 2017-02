Toate specificațiile atrăgătoarelor Moto G5 și Moto G5 Plus

Am aflat primele zvonuri despre noile Moto G5 și Moto G5 Plus în urmă cu câteva luni, dar acum ne apropiem de lansarea lor și vedem specificațiile complete.

Primele modele de Moto G au apărut în urmă cu câțiva ani, dar au rămas în continuare în mentalul colectiv ca fiind unele dintre cele mai bune telefoane mainstream. Cu o combinație inspirată dintre performanțe hardware și un preț decent, în curând vom avea parte de Moto G5.

Între timp, Motorola a devenit o companie Lenovo, iar având în vedere pierderile de câteva milioane de dolari exprimate de divizia de mobile a gigantului asiatic, are mare nevoie de un succes. Acela ar putea veni sub forma iminentelor Moto G5 și Moto G5 Plus. Pe lângă foarte multe speculații, de această dată informațiile par să fie destul de sigure și vin de la un distribuitor Motorola care le-a postat din greșeală online.

Conform celor de la Ausdroid.net, cele două terminale ar trebui să ajungă în lumina reflectoarelor la MWC 2017 în următoarele săptămâni. În privința specificațiilor, MOTO G5 va fi un terminal Full HD cu diagonala de 5 inci. Partea de procesare va fi asigurată de o combinație între un Snapdragon 430, 2GB RAM și o memorie internă de 32GB cu posibilitate de extindere a spațiului printr-un microSD. Acumulatorul de 2800 mAh ar trebui să vă asigure cel puțin o zi departe de priză. Pe lângă camera principală de 13 megapixeli, va avea o cameră frontală de 5 megapixeli.

Moto G5 Plus va avea câteva similarități cu G5, dar va fi un pic mai sprinten. Aparatul se va ascunde în spatele unui ecran de Full HD de 5,2 inci. Va avea un procesor Snapdragon 625 de la Qualcomm, 2GB RAM și o memorie internă standard de 64GB. Nu va lipsi slotul pentru carduri microSD. Camera principală va avea 12 megapixeli, în timp ce pentru selfie-uri este dedicat un senzor frontal de 5 megapixeli. Bateria în cazul Moto G5 Plus are 3000 mAh. Ambele gadgeturi vor veni preinstalate cu Android 7.0 Nougat.