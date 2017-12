Cum rezolvă femeile astronaut problema menstruației

Te-ai întrebat vreodată cum se descurcă femeile din spațiu când sunt la menstruație și cum reușesc să treacă peste cele câteva zile?

Noi, femeile de pe Pământ, ne gândim că menstruația este chiar enervantă, din multe motive, însă gândește-te doar cum este pentru astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale (SSI). Acolo, menținerea igienei personale nu este tocmai ușoară. Asta pentru că nu este disponibilă apa limpede pentru spălare.

Apoi se pune problema instalațiilor sanitare. Sistemul de reciclare a apei de la bordul ISS, folosit pentru reciclarea apei din urină, nu a fost conceput women friendly, astfel că nu filtrarea sângelui menstrual nu a fost luată în calcul.

Pentru o scurtă misiune, o femeie astronaut ar putea alege să folosească pilulele contraceptive. Supresia menstruală devine din ce în ce mai frecventă în rândul femeilor și e tot mai acceptată și de către medici.

Una dintre cele mai comune metode pentru o femeie de a sări peste menstruație este prin administrarea pilulei, care utilizează o combinație de estrogen și progesteron pentru a suprima ciclul menstrual. În timp ce această metodă funcționează, și este folosită în spațiu, apar tot mai multe întrebări legate de ea.

Problemele hormonilor luați de femeile astronaut

De exemplu, administrarea de hormoni poate afecta densitatea osoasă. Pierderea ușoară a unei densități osoase nu este, în general, o preocupare aici, pe Pământ, dar în timpul zborului spațial pierderea densității osoase este accelerată, ceea ce e puțin problematic.

În plus, această pilulă necesită o administrare zilnică. Dacă te gândești că o misiune poate dura câțiva ani, ar însemna că este nevoie de 1.100 de pastile, plus ambalaj. Autorii studiului spun și că stabilitatea acestor medicamente pe o perioadă atât de lungă de timp nu a fost încă testată.

Deci, mai degrabă decât pilula, contraceptivele reversibile care acționează pe termen lung (LARC) ar putea fi cea mai bună opțiune pentru o femeie astronaut. Aceste contraceptive includ dispozitive intrauterine (DIU) și implanturi sub piele. Nicio opțiune nu a demonstrat că afectează densitatea osoasă în studiile de pe Pământ. În plus, un singur DIU sau un implant sub piele ar elimina problemele suplimentare

În prezent, sunt disponibile două tipuri de DIU. Un tip, care eliberează cantități mici de hormoni în organism pentru a suprima menstruația, este opțiunea preferată pentru zborul spațial. Celălalt DIU împiedică sarcina prin eliberarea ionilor de cupru, dar nu suprimă și menstruația.

Deoarece ambele opțiuni necesită timp pentru a suprima în mod eficient perioada lunară a femeilor, autorii spun că un astronaut trebuie să introducă dispozitivul cu cel puțin doi au înainte de misiunea ei.