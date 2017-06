South Park Phone Destroyer va face valuri pe mobile până la finele acestui an

South Park Phone Destroyer este cel mai nou joc construit în jurul îndrăgitelor personaje din serialul de animație început acum 20 de ani.

În cele două decenii în care a fost pe TV într-o formă sau alta, este aproape imposibil să nu te fi uitat vreodată la South Park. Fanii înrăiții au văzut toate episoade de mai multe ori pentru a prinde detalii care nu sunt foarte evidente la prima vizionare. În orice caz, aventurile desfășurate în acel orășel fictiv au definit contextul pentru o serie de jocuri video mai mult sau mai puțin reușite de-a lungul anilor.

În urmă cu aproape 15 ani, jocul video South Park implica o luptă cu bulgări de zăpadă. În ultimii ani însă, personajele tale preferate au ajuns să joace roluri principale în niște TBS-uri cu elemente RPG foarte bine puse la puncte sub umbrela Ubisoft. Între South Park The Stick of Truth și South Park The Fractured But Whole, se pare însă că ne vom bucura de glumele agresive ale lui Cartman în South Park Phone Destroyer, un nou titlu realizat de la zero pentru mobile.

Primul joc South Park pentru mobile a fost dezvăluit zilele trecute la E3 2017. ,,De la South Park Digital Studios vine un joc de lupte în timp real diferite de orice ai experimentat în trecut! Luptă-te cu Carman, Kenny, Stan și Kyle într-un haos teribil pe mobile! South Park Phone Destroyer îți aduce caracterele reprezentative din South Park, strategie în timp real încărcată de acțiune, lupte PvP explozive, umor clasic din South Park și carduri de colecționat într-o combinație perfectă mai picantă decât chilli con carne realizat de Cartman.” Astfel a fost definit în mod oficial Phone Destroyer.

Până la această oră, jocurile de console și PC create sub brandul South Park au fost destul de bine întâmpinate de critici. Rămâne să vedem dacă același univers transpus pe mobile va genera un număr semnificativ de fani. Data oficială de lansare nu a fost dezvăluită, dar știm cu siguranță că va ajunge pe mobile până la finele acestui an.