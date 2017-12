Sony PlayStation 4, vânzări record la nivel mondial

Sony anunță că a atins un număr record de unități vândute ale consolei PlayStation 4. Totodată, casca PlayStation VR a ajuns la două milioane de bucăți vândute.

Sony susține că dispozitivul de gaming PlayStation 4 a fost vândut în 70,6 milioane de unități în întreaga lună. Cifrele sunt raportate până la data de 3 decembrie 2017 și iau în calcul acele unități pe care compania le-a livrat. Unele sunt în stocuri, în depozite sau în magazine.

Totodată, compania mai spune că 150 de titluri noi au fost lansate pentru platforma PlayStation VR, cu vânzări cumulate de peste 12,2 milioane de copii vândute prin sistemele de retail și digital, prin PlayStation Store, la aceeași dată. În plus, portofoliul de jocuri al platformei PlayStation 4 va continua să crească, printre cele mai importante lansări fiind God of War, Detroit: Become Human, Spider-Man, Shadow of Colossus, Dreams, Days Gone (produse de SIE WWS), Far Cry 5 (Ubisoft) și Monster Hunter: World (Capcom).

În acest moment există peste 130 de titluri și conținut video în dezvoltare pentru PS VR, care vor fi lansate până la sfârșitul anului viitor, inclusiv The Inpatient și Bravo Team (SIE WWS). Ține însă cont că disponibilitatea titlurilor e dependentă de regiune.

Sony mai are disponibilă și consola PlayStation 4 Pro, care dispune de 1TB spațiu de stocare, cu un design similar modelului inițial, dar cu un hardware mai bun. PS4 Pro include pe lângă cele două porturi USB frontale și un port USB extra amplasat în spatele consolei pentru conectarea mai ușoară a unui sistem de realitate virtuală PlayStation VR. Mai mult, Sony PS4 Pro suportă redarea video 4K pentru serviciile de streaming precum Netflix și YouTube. Altfel spus, e suficient de puternică pentru tot conținutul pe care l-ai putea consuma pe un așa dispozitiv. Alternativa este Microsoft Xbox One.

Așa că, dacă vrei să renunți la PC pentru gaming, atunci ai ceva hardware din care să alegi.