Smalfoot va fi cea mai amuzantă animație despre Yeti

Existau de ceva timp speculații despre Smallfoot, dar tocmai a apărut primul teaser trailer, ca să ne formăm o opinie vizavi de viitoarea animație.

La ora actuală, majoritatea banilor din animații sunt realizați de Pixar sub umbrela Disney. Există și creații de la Dreamworks Animation Grouă sau 20th Century Fox Animation, dar acelea sunt semnificativ mai rare. Cea mai recentă compania care a dat lovitura în domeniul animațiilor a fost Illumination Entertainment, un studio micuț care, prin intermediul seriei Despicable Me și Minions a reușit să facă valuri la nivel global. Lung metrajul Minions a generat peste un miliard de dolari la nivel global.

Warner Bros. este compania responsabilă de Smallfoot în frunte cu același studio care s-a mândrit în ultimii ani cu The LEGO Movie și The LEGO Batman Movie. Deși franciza LEGO va fi exploată în continuare și nu este exclus să vedem un al doilea lung metraj după Storks din 2016, este îmbucurător faptul că cei de la Warner Animation Group încearcă să exploreze proprietăți intelectuale noi. Există deja proiecte de lung metraje pe marginea lui Scooby Doo și al animației The Jetsons.

În această categorie intră și povestea lui Smallfoot. Filmul al cărui teaser poate fi văzut mai sus va fi însă disponibil abia în a doua jumătate a lui 2018. Câteva postere au fost de asemenea lansate împreună cu trailerul, menite să evidențieze actorii din rolurile principale. Una peste alta, distribuția pare să fie una încărcată de nume mari. Rolul principal va fi interpretat de Channing Tatum, în timp ce James Corden va fi personajul central cu care interacționează Yeti. Lista îi mai include pe Danny Devito, Zendaya, Common, LeBron James, Gina Rodiguez și nu numai.

Pelicula pare să fie una foarte amuzantă, față de cele ale Pixar care au început să trateze subiecte din ce în ce mai serioase. Regia va fi semnată de Karey Kirkpatrick (Over the Hedge și Chicken Run) pornind de la o poveste scrisă de Sergio Pablos, creatorul primului Despicable Me.