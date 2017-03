Sistemul de transport futurist Hyperloop va deveni o realitate

Cea mai rapidă metodă de transport va deveni o realitate mai curând decât ne așteptam, iar o companie mare a anunțat deja începerea construcției viitorului Hyperloop.

Deși acum ceva vreme menționam că Elon Musk ar putea fi primul care va reuși să ducă la îndeplinire un astfel de proiect major, competiția nu încetează să apară și un nou jucător (Hyperloop Transportation Technologies) anunță începerea construcției vehiculului Hyperloop. Compania lucrează cu Carbures S.A., o companie spaniolă care produce componente și sisteme pentru a le integra în aeronautică și în alte industrii tehnice, conform Digital Trends.

În capsula de pasageri concepută de HTT vor încăpea de la 28 la 40 de persoane. Capsula comercială, atât de asemănătoare vehiculelor din desenul animat din Familia Jetsons, va avea 30 de metri lungime, un diametru de 2,7 metri, va cântări 20 de tone și va putea să se deplaseze cu o viteză mai mare de 1126 de km/h.

Ceea ce ne face să credem că proiectul va deveni o realitate în anii care urmează sunt zvonurile care susțin că HTT este pe cale să încheie parteneriate cu Abu Dhabi, Slovacia și cu Republica Cehă, pentru a implementa sistemele necesare pentru funcționarea unui asemenea mijloc de transport.

Acapararea pieței pentru producerea mijlocului de transport futurist nu este un lucru tocmai ușor de realizat. Mai ales în condițiile în care companii multi-milionare se află în joc. Amintim aici de conceptul original care a fost lansat de Elon Musk și care a fost susținut de investitorul Shervin Pishevar. Rezultatul a fost înființarea companiei cunoscute sub numele Hyperloop One care vrea să dezvolte primul sistem comercial prin care să lege Dubai de Abu Dhabi. Hyperloop One pare să aibă un avantaj în fața competiției, în special pentru că a reușit să demonstreze capacitățile tehnologiei anul trecut, în Las Vegas.

Rămâne totuși un mister care firmă va reuși să câștige competiția pentru a produce primul Hyperloop din lume, dar, cel mai probabil, povestea nu va fi una plictisitoare.