Au apărut primele imagini cu traseul de teste pentru Hyperloop

Hyperloop este cu un pas mai aproape de realitate, iar asta ne-o arată primele imagini care surprind traseul de teste.

Start-up-ul din Los Angeles, Hyperloop One, are ca scop construirea unui sistem de transport care are la bază trenuri care levitează și care călătoresc într-un mediu slab presurizat, la viteze de până la 1220 km/h.

În cadrul unei conferințe despre căile ferate, din Dubai, compania a prezentat primele imagini alte traseului de teste, a cărui construcție este efectuată în Nevada, la nord de Las Vegas. Traseul de teste va avea o lungime de 500 de metri și o lățime de 3,3 metri. În cadrul unui comunicat de presă oferit de start-up, aceștia speră ca primul test să aibă loc înainte de jumătatea lui 2017.

Hyperloop One a făcut o demonstrație a sistemului de producție anul trecut, când a propulsat o ”sanie” de 3 metri la viteza de 185 km/h pe șine în aer liber. De atunci, au apărut o serie de parteneriate între companie și autoritățile feroviare din Emiratele Arabe Unite, care vor permite start-up-ului să efectueze studii de fezabilitate, arată arstechnica.com.

Conceptul Hyperloop a fost formalizat de către CEO-ul Tesla și SpaceX, Elon Musk, în 2013, care a descris ideea sa despre un sistem de trenuri ultra-rapide. La acea vreme, Musk s-a arătat prea ocupat, pe fondul celor două companii pe care le conduce, sugerând instituțiilor de cercetare dar și start-up-urilor să folosească ideea sa.

În cadrul conferinței din Dubai, compania a arătat că distanța dintre orașele Abu Dhabi, Dubai și Al Ain va putea fi parcursă în doar 30 de minute, iar distanța dintre Abu Dhabi și Dubai va fi acoperită în cel mult 12 minute. Există, firește, multe provocări pe care aceste trenuri futuriste vor trebui să le înfrunte și rămâne de văzut cum vor găsi dezvoltatorii soluții ideale.