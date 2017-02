Moto G5 și G5 Plus: primele impresii după primele atingeri [FOTO]

Moto G5 și G5 Plus, noile telefoane mid-range ale Lenovo, au fost lansate în cadrul unui eveniment special din cadrul MWC 2017. Ne-am jucat un pic cu ele, iar mai jos găsiți primele noastre impresii.

Terminalele din gama Moto G sunt cunoscute pentru câteva lucruri foarte importante: au prețuri bune, speicificații mai mult decât decente și rulează un Android cu modificări minore și bloatware care tinde spre zero.

Noile terminale Moto G5 și Moto G5 Plus mențin această tradiție. Înainte de a trece la impresiile propriu-zise, să spunem câte ceva despre specificații.

Moto G5 folosește un panou Full HD de 5 inci, în timp ce Moto G5 Plus ajunge până la 5,2 inci. Fratele mai mic este construit în jurul unui Snapdragon 430 tactat la 1,4 GHz, cu 3GB RAM și o memorie internă de 32GB. Motorola Moto G5 Plus folosește un Snapdragon 625 un pic mai sprinten, 4GB RAM și o memorie internă de 64GB. Memoria ambelor telefoane poate fi extinsă prin intermediul unor microSD-uri de până la 128GB.

Moto G5 are o cameră principală de 13 megapixeli cu F/2.0, în timp ce Moto G5 Plus are o cameră de 12 megapixeli cu F/1.7. Ambele au aceeași cameră de 5 megapixeli cu F/2.2 pe partea din față. Acumulatorii folosiți sunt de 2800, respectiv 3000 mAh.

Cele două telefoane vor fi disponibile la nivel global în luna martie la prețul de 200 de euro, respectiv 279 de euro.

Moto G5 și Moto G5 Plus – Performanțe

Noile Terminale Moto G sunt foarte rapide și nici nu ai zice, la prima butonare, că nu ai de a face cu terminale premium. Moto G5 Plus, în special, se bucură de un proces cunoscut pentru rapiditatea sa, dar și pentru prețul scăzut, iar Moto G5 are un procesor ceva mai slab, dar este ajutat de memoria RAM de 3GB.

Ar fi absurd să credem că sunt telefoane pentru gamerii înrăiți sau că nu își vor pierde din viteza manifestată inițial în momentul în care se vor umple de aplicații. Totuși, cu 3, respectiv 4GB memorie RAM, cele două smartphone-uri sunt perfecte pentru cei care își doresc telefoane de pe care să facă browsing, de pe care să stea pe rețelele sociale și de pe care să se uite la clipuri.

Moto G5 și Moto G5 Plus – Display

Cu ecrane full HD, ambele telefoane sunt bune pentru multimedia. Nu vă așteptați la claritatea, contrastul și luminozitatea oferite de vârfurile de gamă, însă display-urile nu sunt deloc rele și, având în vedere categoria de preț în care sunt încadrate aceste telefoane, e de apreciat că Lenovo a integrat panouri full HD.

Moto G5 și Moto G5 Plus – Design

La capitolul design suferă cel mai mult cele două smartphone-uri. Cu toate că au carcase metalice, ele nu oferă o senzație închegată, și nici nu au un aspect foarte plăcut. Moto G5 și Moto G5 Plus au margini groase în jurul ecranului și o estetică generală care ne duce cu gândul la primul Moto G, nu într-un sens bun.

Camerele foto delimitate nu ajută din punct de vedere vizual, dar specificațiile lor sunt mai mult decât decente, așa că ar trebui să se descurce bine (Moto G5) și foarte bine (Moto G5 Plus) chiar și în condiții mai puțin prielnice.

Concluzii Moto G5 și Moto G5 Plus

Dacă vor ajunge în România la aceleași prețuri cu cele anunțate, G5 și G5 Plus au șanse mari să devină rapid favorite pe segmentele lor de preț. Competiție ar mai fi din partea Huawei, a Samsung și a ASUS, dar Lenovo are șanse destul de mari să acapareze destul de mulți clienți în România.