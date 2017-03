Reușind să creeze unele dintre primele hard disk-uri de 10TB de pe piață, Seagate a atins o performanță remarcabilă și a remediat o serie stufoasă de probleme.

Din punctul meu de vedere, gadgeturile se împart în două categorii: cele de care ai nevoie și cele la care visezi. Dacă nu ai un buget foarte generos, o soluție de stocare cu spațiu foarte mare s-ar putea să fie inaccesibilă. Pe de altă parte, dacă lucrezi cu filme HD sau 4K și interacționezi aproape exclusiv cu fotografii la rezoluție mare sau RAW, ar fi recomandabil să ai acasă un sistem de stocare care să nu-ți facă probleme pe termen lung și care, dacă se poate, să suporte eventuale upgrade-uri.

Netgear ReadyNAS 526X intră în această categorie. Cu loc pentru șase hard disk-uri de dimensiuni standard – 3,5 inci, firmware upgradabil și compatibilitate cu o varietate foarte mare de tehnologii și aplicații terțe, acest produs joacă într-o ligă proprie. Îmi dau seama că nu vor avea mulți ocazia să-l împerecheze cu câteva hard disk-uri Seagate de 10TB, cum am avut eu priviliegiul, dar are potențialul să fie primul și ultimul NAS de care vei avea nevoie. Realist vorbind, acesta este un produs de nișă destinat firmelor mici și mijlocii. Singurul context în care s-ar preta să-l ai în casă este dacă ai un mic studio de editare foto/video și vrei să fii sigur că nu îți pierzi datele.





Seagate IronWolf 10TB și Netgear ReadyNAS 526X – puncte pro

NetGear ReadyNAS 526X este unul dintre cele mai bune NAS-uri ale companiei. Suportă șase hard disk-uri cu o capacitate maximă totală de până la 60TB. În funcție de scenariile pe care le ai în minte, respectivele hard disk-uri pot fi configurate în RAID 0, 1, 5, JBOD. În cazul meu, le-am configurat în RAID 5, care se reflectă 30TB de spațiu din patru hard disk-uri de 10TB, dar ai siguranța că nu pierzi datele în momentul în care te lasă un hard disk.

Ca un bonus, spațiul de stocare disponibil pe ReadyNAS 526X poate fi extins cu ușurință folosind cele trei porturi USB 3.0. Cele două porturi Ethernet sunt de tip 10Gbps și pot fi folosite simultan conectate la un singur router sau un singur sistem pentru viteză sporită. Creierul întregii afaceri este un procesor Intel D1508 Dual Core la 2,2GHz și 4GB RAM DDR4. Suportă interacțiunea prin Bluetooth și din start vine la pachet cu scanare Antivirus în timp real, posibilitatea de acces prin cloud, server DLNA, iTunes, HTTP, HTTPS, SNMP, SSH, NFS, AFP, SMB. Opțional se poate instala pe el și uTorrent, dacă te încântă astfel de particularități.

Partea de configurare se realizează foarte ușor prin intermediul unei interfețe web prietenoase sau printr-o aplicație de mobil pentru Android sau iOS. Certificat VMWare Ready, este compatibil cu găzduirea de mașini virtuale vSphere ESXi 6.0. O parte semnificativă din preț se reflectă în 5 niveluri de protecție a datelor care te asigură că în cazul unor erori umane sau catastrofe naturale, nu ai de ce să-ți faci griji pentru fișierele tale. Are 5 ani de garanție Next Business Day și orice problemă se rezolvă în 24 de ore.

Hard disk-urile testate de mine fac parte din familia IronWolf de la Seagate și sunt create în special pentru NAS-uri. Acest detaliu este relevant pentru că rezistă foarte bine pe termen lung la utilizare și stres constant, spre deosebire de hard disk-urile obișnuite pe care le folosești câteva ore pe zi. Au 650 de grame și 101,6 x 146 x 26,11mm. Garanția standard este de 3 ani, sunt optimizate pentru un trafic de aproximativ 180TB pe an și pot fi achiziționate în capacități de 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 7TB, 8TB și 10TB. După cum se poate vedea în fotografia de mai sus, am avut la test versiunea cu o capacitate maximă.

Pe lângă faptul că sunt optimizate să lucreze în echipe de până la opt membri, aceste hard disk-uri sunt certificate AgileArray. Aceasta din urmă este o combinație de hardware, software și firmware pentru a asigura utilizatorii dintr-o rețea complexă că vor avea acces rapid la datele lor în orice moment, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. În plus, aceste hard disk-uri profită la maximum de performanța controllerelor RAID din NAS-uri și integrează senzori rotaționali de vibrații pentru ca viteza de acces și rata de transfer să nu fie niciodată afectată, indiferent de circumstanțe. De obicei, senzorii RV (Rotational Vibration Sensors) sunt prezenți doar în hard disk-uri enterprise, dar Seagate îi include în toate modelele IronWolf de la 4TB în sus și toate versiunie de IronWolf Pro.

Cu un algoritm avansat de management al consumului de energie, noile hard disk-uri Iron Wolf reușesc să fie silențioase și să te ajute să faci economie la curent, fără compromisuri de performanță. Nu contează dacă transferi singur câteva filme pe un NAS, sau 10 oameni fac backup în același timp. Indiferent de circumstanțe, nu ai dece să-ți faci griji în legătură cu stabilitatea datelor.

Vizavi de viteză, acestea ar putea fi unele dintre cele mai rapide hard disk-uri cu tehnologie clasică, folosind platane. Au 7200 de rotații pe minut și o memorie cache de 256MB. Interfața folosită este SATA III. În captura de mai sus, am folosit BlackMagic Disk Speed Test pe Mac pentru a vedea pe wireless cu cât pot transfera datele pe NAS-ul Netgear ReadyNAS 526X cu 4 hard disk-uri de 10TB în RAID5. Ca o notă de subsol, am folosit un router ASUS RT-AC68U. În final, am obținut 67,9MB/s la citire și 82,3MB/s la scriere. În lumea reală, aceste valori sunt suficiente pentru a vedea un film 4K în condiții optime fără fire, una dintre cele mai pretențioase sarcini la care poate fi supusă un mediu de stocare la această oră. Ca referință, un Blu-ray 4K Triple Layer din comerț are un bitrate de 128Mbps sau 16MBps. Netflix oferă fluxuri video 4K pentru streaming la 50 – 60Mbps.

Seagate IronWolf 10TB și Netgear ReadyNAS 526X – puncte contra

Atât NAS-ul de la Netgear, cât și hard disk-urile Seagate IronWolf 10TB sunt soluții profesionale pentru medii business sau utilizatori care interacționează deseori cu volume mari de date. O astfel de configurație este ideală pentru backup și transfer constant de date. Prima problemă majoră se reflectă însă în valoarea de achiziție.

Prețul pentru NAS-ul testat de mine fără hard disk-uri în Europa este de 1500 de euro. Hard disk-urile Seagate IronWolf de 10TB costă aproximativ 2000 lei bucata. Aceste valori pot fi considerate fără probleme ca fiind inaccesibile pentru marea masă a utilizatorilor.

Ca evoluție tehnologică, astfel de creații sunt lăudabile, dar vor mai trece mulți ani până când vor deveni mainstream. Nu merită neglijat faptul că, pentru a profita la maxim de un astfel NAS, ai nevoie de un router foarte capabil și de o infrastructură de rețelistică a cărui valoare este cu mult peste prețul câtorva hard disk-uri. NAS-ul vine cu o garanție ce implică suport la domiciliu în 24 de ore, dar e puțin probabil ca acesta să fie disponibil în cea mai mare parte a României.

Da, acestea sunt echipamente andurante menite pentru o utilizare pe termen lung și o performanță ridicată. Oferă posibilitatea funcționării ca un cloud personal și facilitează accesul de la distanță al datelor private. Pe de altă parte, cu 60 de dolari pe an, Amazon oferă spațiu nelimitat în cloud cu acces securizat de pe orice dispozitiv, oricând și oriunde. Ține doar de tine să te gândești cât de puțină încredere ai în conceptul de cloud și cât de mult stai într-un sediu fix. Din punctul meu de vedere, doar în momentul în care petreci cea mai parte a timpului într-o firmă în care îți dorești ca documentele la care lucrezi să nu ajungă facil online, ar fi bine să te gândești serios la un NAS.