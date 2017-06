Un sandwich de la KFC va ajunge în stratosferă pentru binele științei

Deși pare doar un truc de marketing costisitor, există un scop nobil în spatele ridicării în stratosferă a unui sandwich de la KFC.

Ca orice companie de fastfood care se respectă, cei de la KFC încearcă să fie din ce în ce mai creativi când vine vorba de promovarea produselor din portofoliu. În acest scop, apelează la tot felul de mijloace mai mult sau mai puțin reușite pentru a te motiva să calci pragul unul local din franciză.

Cea mai recentă tentativă a companiei de a face valuri online constă în lansarea unui sandwich în stratosferă, unde va petrece câteva zile cu ajutorul unui balon atmosferic. În urma aterizării, sunt șanse foarte mici să mai rămână ceva din respectivul Zinger, având în vedere că viteza la care va ajunge în cursa spre pământ se vehiculează a fi de aproximativ 10 metri pe secundă.

Inițial, s-a sperat ca lansarea sandwich-ului să aibă loc joi, pe 22 iunie. Din cauza vremii nefavorabile însă, întregul eveniment a fost amânat. Cel mai probabil, va avea loc în acest weekend. Indiferent dacă sunteți sau nu online la momentul respectiv, filmarea evenimentului va rămâne arhivată pe Periscope și va putea fi văzută ulterior.

Responsabili de lansarea efectivă sunt cei de la World View Enterprises, o companie specializată în baloane atmosferice. Balonul folosit în experimentul KFC este intitulat Stratolite și a fost creat să plutească fără probleme până la o altitudine de 30.000 metri. În teorie, balonul ar trebui să reziste în stratosferă timp de câteva luni sau un an, înainte să fie nevoit să aterizeze. Până la această oră însă, nu a rezistat mai mult de 6 – 12 ore. Proiectul celor de la KFC implică un zbor de patru zile. Deci, dacă va fi încununat de succes, va reprezenta o victorie importantă și pentru creatorii balonului. Zborul va fi filmat la bordul balonului de către cinci camere diferite.

Launch day is upon us! Watch the Zinger 01 Mission launch into space live RIGHT NOW! #SpaceSandwich https://t.co/FBsoi8pVTw

— KFC (@kfc) June 22, 2017