Samsung Galaxy S8 și S8 Plus, lansate oficial în România

Samsung Galaxy S8 și S8 Plus sunt cele mai râvnite smartphone-uri ale momentului și au fost lansate oficial și în România.

Cele două telefoane atrag, în primul rând, prin designul superb al ecranelor, care elimină aproape complet marginile. Smartphone-urile vin cu diagonale ale ecranelor de 5,8 inci, respectiv 6,2 inci, iar rezoluțiile sunt pe măsură. Trebuie să ținem cont că avem de-a face cu un nou raport de aspect, de 18,5:9, iar în meniul telefonului există trei opțiuni de rezoluție. HD+, de 1480 x 720 pixeli, FHD+, de 2220 x 1080 pixeli și WQHD+, de 2960 x 1440 pixeli.

Cele două telefoane se bazează pe procesoare de ultimă generație, fiind disponibile variante cu Qualcomm Snapdragon 835, dar și cu Exynos 8895. Samsung Galaxy S8 și S8 Plus oferă utilizatorilor 4GB de memorie RAM, care ar trebui să fie suficienți, alături de procesor, pentru a rula orice aplicație, fără probleme.

Smartphone-urile pun la dispoziție sloturi de carduri microSD, astfel încât să nu fii constrâns de spațiul de stocare intern. De asemenea, nu uităm nici de rezistența la apă a telefoanelor, care este un aspect din ce în ce mai căutat de clienți. Telefoanele cântăresc 155, respectiv 173 de grame și au baterii de 3000mAh, respectiv 3500mAh, pentru modelele S8 și S8 Plus.

Bixby este o interfață inteligentă care va ajuta utilizatorii să obțină mai mult de Galaxy S8 și S8 Plus. Cu ajutorul noului asistent Bixby, vei putea accesa și naviga serviciile și aplicațiile Bixby prin comenzi simple de voce, atingere, privire și comandă text. La lansare, funcția Bixby Voce se va integra împreună cu alte câteva aplicații și funcții native Samsung, care includ Camera, Contacte, Galerie, Mesaje și Setări, plănuind să extindă capacitatea sa, pentru a putea include, în viitor, mai multe aplicații Samsung și aplicații terțe. Totuși, serviciul este disponibil numai în limba engleză și sud-coreeană.

Galaxy S8 este disponibil în precomandă încă de pe 29 martie și va fi disponibil spre livrare în magazinele din România începând cu 28 aprilie, într-o paletă bogată de culori, printre care se numără Midnight Black, Orchid Gray și Arctic Silver. Samsung Galaxy S8 și S8 Plus sunt disponibile la precomandă și la eMAG, iar prețurile sunt disponibile AICI (S8) și AICI (S8 Plus). La Telekom, prețul la liber pentru Samsung Galaxy S8 este de 3.599 lei, iar S8 Plus costă 4.099 lei. La abonament de 49,53 de euro pe lună, S8 costă 1.499 lei, iar S8 Plus costă 1.999 lei.