Samsung Galaxy S8 Plus cu 6GB de RAM ar putea avea un preț record

Samsung Galaxy S8 Plus va fi lansat și în variante cu performanțe mai ridicate decât cele actuale, iar prețurile ar putea crește pe măsura specificațiilor.

Samsung are de gând să lanseze Samsung Galaxy S8 și S8 Plus în variante care vor veni cu 6GB de RAM. În plus, acestea vor beneficia și de un upgrade al spațiului de stocare, venind cu 128GB de memorie.

Aceste variante au fost certificate de către TENAA chiar înainte de prezentarea smartphone-urilor S8 și S8 Plus, de către Samsung. Noul S8 Plus în variantă cu specificații îmbunătățite va avea un preț de peste 1000 de dolari, arată sammobile.com.

Un nou raport arată că S8 Plus cu 6GB de memorie RAM și 128GB de spațiu de stocare va fi disponibil doar în china, având un preț de 1030 de dolari. Cei care fac o precomandă pentru acest model de smartphone vor beneficia și de un dock DeX oferit gratuit, acesta costând, în mod normal, 150 de dolari.

Disponibilitatea Samsung Galaxy S8 și S8 Plus aduce telefoanele în magazine începând cu 28 aprilie, în România. De asemenea, există și posibilitatea de a lansa o precomandă pentru smartphone-uri. Cei care fac o precomandă până în data de 19 aprilie, vor primi telefonul în cel mult 8 zile după această dată.

În contextul în care există mai multe smartphone-uri cu 6GB RAM în această zonă a Asiei, gestul celor de la Samsung are legătură cu alinierea la un standard consacrat. În practică, este puțin probabil ca o diferență de performanță să fie sesizabilă. Rămâne de văzut dacă aceste versiuni de S8 și S8 Plus vor rămâne dedicate pentru piața din China sau dacă vor fi lansate, măcar ulterior, și la nivel mondial.