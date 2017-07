Samsung Galaxy S8 Mini nu va deveni realitate

Recent, au apărut zvonuri conform cărora Samsung Galaxy S8 Mini ar fi în lucru, dar se pare că acestea sunt doar zvonuri.

Telefoanele de dimensiuni mici încep să devină un segment de nișă, pe măsură ce marii jucători de pe piață aleg să creeze telefoane din ce în ce mai mari, pe care riști uneori să le scapi din mână. Zvonurile că Samsung are de gând să readucă pe piață variantele de telefoane Mini pentru flagship-uri, S8 în cazul de față.

Zvonurile despre S8 Mini au apărut pe portalul chinez ITHOME, unde se menționa faptul că o astfel de variantă de telefon ar urma să se lanseze spre sfârșitul acestui an. Astfel, am fi avut parte de o revenire a seriei Mini, care s-a încheiat odată cu lansarea lui S5 Mini, în 2014. Telefonul ar fi urmat să aibă un ecran de 5,3 inci și un raport de aspect de 18,5:9, ceea ce ne-ar fi oferit un smartphone destul de compact.

De această dată, Samsung Galaxy S8 Mini ar fi urmat să aibă specificații destul de bune, începând cu un procesor Snapdragon 821, continuând cu 4GB de memorie RAM, dar și cu 32GB de spațiu de stocare. Camera ar fi urmat să fie aceeași de pe varianta normală a telefonului, având un senzor de 12MP, scrie pixelspot.com.

Imediat ce au apărut aceste zvonuri, utilizatorul de pe Twitter mmddj_china, cunoscut pentru ponturile sale, și-a informat cititorii că un inginer Samsung a confirmat că nu va exista un Samsung Galaxy S8 Mini. Zvonuri despre o variantă Mini de flagship au existat încă de când a apărut S6 pe piață și au continuat și cu S7, însă nu putem spune că a treia încercare ar fi cu noroc, având în vedere infirmarea zvonurilor pentru S8.