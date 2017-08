Samsung Galaxy Note 9 ți-ar putea spune dacă ai băut prea mult

Chiar dacă încă nu s-a lansat Samsung Galaxy Note 8, putem vorbi deja despre viitorul Note 9 și funcțiile pe care le-ar putea avea.

Telefoanele vor deveni din ce în ce mai greu de diferențiat între ele, mai ales pe măsură ce acestea vor renunța la margini și vom avea în mâini telefoane cu ecrane desfășurate pe toată suprafața. Astfel, e de înțeles că producătorii ar putea miza și pe funcții mai neobișnuite, care să scoată în evidență smartphone-urile.

Cei de la The Korea Times arată că Samsung Electronics a înregistrat un brevet pentru o nouă invenție care are la bază stylus-ul S Pen. Aplicația datează încă din iunie 2016, iar US Patent and Trademark Office a oferit brevetul către Samsung luna trecută.

Un oficial al companiei a dezvăluit că brevetul presupune un S Pen care poate măsura alcoolemia utilizatorului. O mică secțiune a S Pen-ului se rotește la 90 de grade, pentru a scoate la iveală senzori care măsoară nivelul de alcool din aerul expirat. Citirea se face când telefonul este în funcțiune și când utilizatorul vorbește.

Adăugarea unei astfel de funcții de etilotest în cadrul Samsung Galaxy Note 9 nu e o idee atât de rea pe cât ar părea, la prima vedere. Dacă această funcție se poate activa automat atunci când ducem telefonul la ureche pentru a vorbi, atunci dispozitivul ar putea să ofere avertizări dacă alcoolemia este mai mare decât limitele legale admise. De asemenea, testul ar putea fi efectuat și manual, pentru ca un utilizator să știe dacă ar putea să conducă sau dacă e mai bine să ia un taxi.