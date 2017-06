Samsung Galaxy Note 8: Telefonul va avea un ecran mai bun decât S8

Samsung Galaxy Note 8 este în producție de ceva vreme, iar acum aflăm informații noi despre telefon, mai exact despre ecranul Infinity pe care acesta îl va avea.

Samsung Galaxy Note 8 este un telefon care va spăla, cu siguranță, obrazul companiei după eșecul modelului anterior, însă pentru asta mai avem de așteptat câteva luni, până la lansare. Cel mai probabil, smartphone-ul va vedea lumina zilei undeva în toamnă, probabil ceva mai târziu decât lansarea de anul trecut, a lui Note 7.

Telefonul va împrumuta o serie dintre funcțiile aduse pe piață de Samsung Galaxy S8, iar cea mai importantă este reprezentată de ecran. Astfel, noul smartphone beneficiază de ecranul Infinity Display, care acoperă aproape întreaga suprafață a feței telefonului. Marginile laterale sunt curbate, astfel că nu mai există bezeluri, în timp ce marginile de sus și de jos au dimensiuni extrem de reduse.

În partea din spate observăm sistemul de camere foto duale, despre care știam că va fi introdus pe telefon, dar despre care știm și că nu va mai fi oferit în premieră pe acest smartphone, dacă zvonurile despre Galaxy C10 sunt adevărate. Camerele de pe Note 8 vor fi amplasate vertical, spre deosebire de amplasamentul original preferat de rivalii de la LG.

About Samsung Galaxy Note 8, smaller angle, which is 100% sure the message. pic.twitter.com/OJDXcLUPkg

— Ice universe (@UniverseIce) June 6, 2017