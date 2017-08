Galaxy J7+ este următorul telefon Samsung cu camere foto duale

Samsung Galaxy J7+ este al doilea telefon al producătorului care va beneficia de un sistem de camere foto duale.

Săptămâna aceasta Samsung Galaxy Note 8 a fost dezvăluit și ne-a fost confirmat că telefonul vine cu un sistem de camere foto duale. Acum, o imagine venită din Thailanda ne dezvăluie și al doilea dispozitiv Samsung care va beneficia de senzorii ISOCELL Dual Image.

Samsung Galaxy J7+ este un telefon care se adresează segmentului superior mid-range și este succesorul lui J7 (2017), urmând să fie dezvăluit curând în Tailanda. Ansamblul de camere este alcătuit dintr-o cameră foto cu senzor de 13 megapixeli și f/1.7, alături de o a doua cameră cu senzor de 5 megapixeli și f/1.9. E important de menționat că funcția de portret Live Focus, anunțată pentru Note 8, va fi disponibilă și pentru J7+.

Nici restul specificațiilor nu se lasă mai prejos. Astfel, telefonul are o carcasă metalică și îți pune la dispoziție un ecran de 5,5 inci, cu rezoluție Full HD. Procesorul octa-core rulează la 2,4GHz, iar Samsung Galaxy J7+ are și 4GB de memorie RAM. Telefonul are 32GB de spațiu de stocare, dar poți folosi un card microSD pentru a extinde capacitatea.

Pe partea din față, telefonul vine cu o cameră de 16 megapixeli și f/1.9, iar smartphone-ul vine cu Android 7.1.1. Momentan, nu sunt informații care să ne confirme dacă Samsung Galaxy J7+ se va adresa și altor piețe în afară de cea tailandeză și alte piețe asiatice. În plus, nu știm nici care ar fi prețul de vânzare, dar telefonul se anunță unul foarte bun pentru segmentul mid-range.