S-a dat drumul la coada pentru iPhone 8 și iPhone X

Ca în fiecare an, câțiva oameni s-au așezat deja la coadă în fața unui magazin Apple pentru a fi printre primii care vor pune mâna pe iPhone 8 și iPhone X.

Deși este greu de calculat motivul exact pentru care fanii Apple sunt atât de investiți emoțional în produsele companiei, un lucru este sigur. Nici un producător de telefoane nu reușește să genereze atât de mult interes cu lansarea unui nou gadget. În același timp, aproape niciodată nu a reușit o altă companie să atragă persoane la coadă cu mai bine de o săptămână înaintea lansării efective a unui nou smartphone.

Nici nu are rost să insistăm pe faptul că iPhone 8 și iPhone X nu au fost anunțate oficial. Chiar dacă este imposibil să nu fie dezvăluite în această seară, momentan, cei câțiva fani Apple s-au pus la coadă fără să știe exact pentru ce au făcut acest efort. Detaliile contează însă mai puțin.

Important este că cel de-al zecelea iPhone ce va fi lansat în această seară a reușit deja să genereze suficient de mult interes online, încât oamenii să stea la coadă cu două zile înainte conferinței organizate de gigantul din Cupertino. Primii indivizi au fost identificați în fața magazinului Apple din Sydney, Australia, conform postării pe Twitter a jurnalistului Luke Hopewell, preluat de 9to5Mac.

În privința perioadei de timp pe care o vor petrece în frig, este foarte probabil ca noile modele de iPhone 8 și iPhone X să ajungă în magazine în aproximativ șapte zile după conferința susținută de Tim Cook. Având în vedere că s-au pus la coadă cu două zile înainte de eveniment, înseamnă că s-ar putea să aștepte aproximativ 10 zile până vor pune mâna pe noua jucărie.

Two days ahead of the actual announcement itself, the first person has made camp outside the Sydney Apple Store for #iPhone8 pic.twitter.com/7R6TLYrtja

— Luke Hopewell ⚡️ (@lukehopewell) September 11, 2017