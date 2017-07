Reduceri eMAG: Oferte la telefoane mobile HTC

HTC e un brand care a refuzat să dispară de pe piață, iar noile reduceri eMAG la telefoanele acestora te pot ajuta să găsești un smartphone bun.

Reduceri eMAG: Telefon mobil HTC U11

HTC U11 este un telefon de top, care mizează pe o mulțime de noutăți interesante, iar aici trebuie să amintim camera, care este una dintre cele mai bune disponibile pe piață, la momentul actual. Dincolo de aceasta, ai parte de un procesor Snapdragon 835, de 4GB de memorie RAM și de 64GB de spațiu de stocare. Ecranul Super LCD 5 are diagonala de 5,5 inci și rezoluția de 2560 x 1440 pixeli. Toate detaliile despre HTC U11, care are o reducere de 7%, poți găsi AICI.

Oferte eMAG: Telefon mobil HTC 10

HTC 10 are un display Super LCD 5 de 5,2 inch cu rezoluție QHD. Folosește un procesor Snapdragon 820 și 4GB RAM. Spațiul de stocare este de 32GB și există posbilitatea de a crește spațiul printr-un card microSD. Smartphone-ul are un acumulator de 3.000 mAh, care ar trebui să reziste chiar și două zile fără probleme, senzor de amprentă și difuzoare stereo. Camerele foto sunt de 12, respectiv 5MP, iar ambele dispun de stabilizare optică și cea principală este de tip Ultrapixel. Mai multe detalii despre telefon, care între noile reduceri eMAG are un discount de 26%, poți găsi AICI.

Reduceri eMAG: HTC Desire 628

După două recomandări de top, avem și o recomandare pentru cei care caută ceva mai ieftin. HTC Desire 628 vine cu un ecran Super LCD 2, de rezoluție HD, display-ul de 5 inci fiind destul de generos. Smartphone-ul are o cameră de 13MP, care filmează full HD, dar și 32GB de spațiu de stocare, pentru toate filmulețele și imaginile surprinse. Telefonul vine și cu 3GB de RAM și cu un procesor octa-core, de 1,3GHz. Între actualele reduceri eMAG, smartphone-ul HTC Desire 628 are o reducere de 350 de lei și poate fi găsit AICI.

Alte telefoane HTC la reducere sunt disponibile AICI.