Prima reclamă oficială la Tesla e realizată de fani ai brandului

Există foarte multe motive să-ți iei o mașină Tesla, dar acestea nu au vreo legătură cu reclamele companiei. Abia acum a ajuns online primul clip publicitar.

Mașinile Tesla se vând precum pâinea caldă. Listele de așteptare sunt incomensurabile și s-a dovedit de nenumărate ori că nu are capacitatea de producție suficient de mare pentru a le produce atât de rapid pe cât își doresc viitorii cumpărători. Prețurile sunt în continuare prohibitive, dar acest detaliu nu descurajează persoanele care vor să pună mâna pe cea mai râvnită mașină electrică. Este suficient doar să aveți în vedere că s-au înregistrat 400.000 de precomenzi contra cost pentru Model 3, o mașină care ar trebui să intre în producție anul acesta și care nu a fost condusă de nici unul dintre cei care au plătit avansul.

Popularitatea mașinilor Tesla are mai mult legătură cu încrederea oamenilor în Elon Musk și în review-urile modelelor existente pe piață, decât în mecanismul de marketing utilizat de gigantul american. Până la această oră, nici măcar o singură reclamă la Tesla nu a fost publicată online sau difuzată de vreo televiziune. Interesant este că s-a format o comunitate de utilizatori Tesla și mulți dintre ei au avut spiritul creativ necesar pentru a crea clipuri. Pe YouTube găsiți multe reclame la autoturismele companiei marcate ca fiind neoficiale.

Întâmplarea face că un copil de clasa a cincea cu numele Bria din Statele Unite i-a făcut lui Elon Musk a propunere printr-o scrisoare. L-a încurajat pe acesta să organizeze un concurs pentru o reclamă care să ajungă la TV cu mențiunea că acel clip nu va fi produs de o agenție de publicitate, ci de niște fani ai brandului. Rezultatul final îl vedeți în clipul de mai sus și a fost realizat de doi pasionați de cinematografie, absolvenți ai unei școli de film. Elon Musk a declarat că plănuiește să continue colaborarea cu cei doi și după acest proiect.

Thank you for the lovely letter. That sounds like a great idea. We’ll do it! https://t.co/ss2WmkOGyk

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2017