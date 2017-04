Încercând să le facă pe toate, QNAP TS251+ s-ar putea să nu fie perfect, dar reprezintă un pas important în direcția corectă pentru NAS-uri.

NAS-urile continuă să fie o himeră pentru majoritatea utilizatorilor casnici de PC-uri, dar aceste sisteme inteligente de stocare au potențialul să îți facă viața semnificativ mai ușoară. Este adevărat că în urmă cu 3-4 ani te-ai fi putut împotmoli la configurarea inițială, dar situația s-a schimbat radical. Nici măcar nu ai nevoie de un PC pentru a profita la maxim de un gadget precum QNAP TS251+. Dispozitivivul din imaginea de mai sus poate fi pus pe picioare cu ajutorul unor aplicații simple de mobil. Se integrează fără probleme în rețeaua locală și, la fel de ușor, îl poți accesa din deplasare.

QNAP TS251+ – puncte pro

Am avut mult timp să mă joc cu acest NAS de ultimă generație de la QNAP. Cu cât am interacționat mai mult cu interfața de administrare, am ajuns la o concluzie cât se poate de clară. Acest echipament poartă în continuare numele de NAS – Network Attached Storage, dar face o treabă foarte bună în a-și depăși condiția. Prezența portului HDMI pe spate este cel mai clar semn al faptului că nu mai vorbim doar de un mediu de backup pentru fișierele cu care nu interacționezi foarte des. Acesta este un centru multimedia cu multiple abilități de streaming. Poate fi folosit ca player standalone conectat la TV sau poți iniția redarea de filme de pe el pe un Apple TV sau Chromecast fără fire. Din momentul în care l-ai conectat la routerul din casă printr-un cablu standard de rețea, câștigă abilitatea de a interacționa cu majoritatea dispozitivelor locale.

L-am avut la test cu două hard disk-uri de 4TB de la Seagate și l-am ținut conectat prin gigabit la un router ASUS RT-AC68U. El suportă maxim două hard disk-uri, dar depinde doar de tine către ce capacități te orientezi. În ceea ce privește configurația hardware, acesta poate face față cu brio la oricine sarcini. Are 8GB DDR3, un Intel Celeron J1900 quad core la 2GHz, un IGP Intel HD Graphics și suportă upgrade la memoria RAM datorită celor două sloturi de dimensiuni standard.

Conectica include două porturi Gigabit LAN, un port HDMI și patru porturi USB, dintre care două sunt USB 3.0. Relevant este mai ales portul USB din față, deși celelalte pot fi folosite în același scop. Te ajută să faci rapid backup la un stick sau hard disk extern prin apăsarea unui singur buton. Pentru momentele în care îl folosești conectat la TV, are și o telecomandă în pachet pe care o poți folosi. Are doar 1,28Kg și 169 x 102 x 219mm.

Trecând însă peste hardware-ul de actualitate, o mare parte din farmceul QNAP TS251+ se află în software. Firmware-ul se poate actualiza în mod automat și, printre altele, include un magazin de aplicații suprinzător de variat. Din start, are suport pentru Plex, DLNA, AirPlay sau Chromecast, dar abilitățile sale se pot extinde cu ușurință în funcție de aria ta de interese. Suportă VPN, are antivirus și oferă acces la o varietate foarte mare de soluții de backup. Dacă te încânta mașinile virtuale, include un server pentru astfel de servicii. Printr-un utilitar intitulat Download Station, poți descărca torrente pe NAS fără să ai nevoie de vreun laptop sau desktop prin preajmă. În timpul configurării inițiale sau ulterior, poți împerechea QNAP-ul cu contul tău creat prin intermediul myqnapcloud.com. Acesta este foarte important pentru situația în care ți-ai propus să profiți de spațiul de stocare al NAS-ului în deplasare. După acest pas, poți asocia dispozitivului un domeniu ușor de reținut și poți copia fișiere pe el sau de pe el din capătul celălalt al lumii.

Aplicațiile de mobile create de QNAP sunt disponibile atât pentru iOS, cât și pentru Android. Acestea facilitează accesul la fișierele de acasă oriunde te-ai afla, dar te ajută și să îți transformi dispozitivul într-un cloud personal. După cum se poate vedea și în colajul de imagini de mai sus, din câteva bife, te poți asigura că fotografiile și clipurile tale video de pe mobil vor fi în permanență salvate pe QNAP TS51+ fără intervenția ta ulterioară. Este adevărat că există foarte multe alternative gratuite pentru stocarea pozelor în cloud, dar nimic nu se compară cu confortul psihologic derivat din faptul că știi în permanență exact unde le găsești. Apropo, prin intermediul aplicației Qget este foarte ușor să inițiezi redarea unui film de pe NAS prin AirPlay sau Chromecast pe cel mai mare ecran din casă.

QNAP TS251+ – puncte contra

Este foarte ușor să lauzi un produs precum QNAP TS251+. Interfața este o încântare și nu ar trebui să întâmpini dificultăți majore în a profita la maxim de el. Partea care m-a încântat cel mai mult a fost însă și cea care mi-a făcut probleme. Cum am zis și mai sus, este ideal pentru streaming în foarte multe situații.

Din păcate, în momentul în care l-am conectat pentru prima oară la TV, m-am lovit de o imagine în fața căreia telecomanda era inutilă. În acest fel, mi se atrăgea atenția că ar trebui să instalez HD Video Station din magazinul de aplicații pentru a vedea filme pe TV. Din nou, procesul de instalare al aplicațiilor nu este complex și nu implică vreo cheltuială, dar se face printr-un browser de internet ce rulează pe un PC. Având în vedere prezența portului HDMI, ar fi fost drăguț ca această componentă să fie prezentă din start sau să poată fi instalată/activată printr-un click de telecomandă. Tot din start, ar fi fost ideal ca modulul intitulat Video Station să fie compatibil cu o varietate mai mare de formate multimedia.

Prețul pentru QNAP TS251+ este de 1350 lei pentru varianta cu 2GB RAM și sare până la 2150 în cazul modelului cu 8GB RAM și un procesor mai bun. Pentru ceea ce oferă, aceste valori sunt departe de a fi exagerate. Dacă adaugi însă și două hard disk-uri generoase, pot fi însă clasificate ca fiind prohibitive pentru utilizatori casnici sau firmele cu câțiva angajați. Din acest motiv, concluzia nu este neapărat îmbucurătoare.

Gadgetul este unul spectaculos, dar cu cât te apropii mai mult de 2000 lei pentru un aparat care îți face viața mai ușoară și îți oferă un nivel sporit de confort, este puțin probabil să fie clasificat ca o achiziție de impuls. NAS-urile nu au fost niciodată în mainstream și probabil nici nu vor intra în următorii ani, iar scăderea prețului pentru spațiul în cloud nu a facilitat nici pe departea adopția acestor produse. Am avut însă ocazia în ultimii 10 ani să testez în amănunt multe astfel de produse, iar QNAP TS251+ este unul dintre cele mai bune, cu un raport preț/performanță demn de luat în calcul.