De ce câștigătorul Survivor România 2026 nu primește 100.000 de euro în cont. „Taxa invizibilă” şi suma care îi rămâne lui Gabi Tamaș
Gabi Tamaș este marele câștigător al Survivor România 2026 după o competiție care s-a întins pe parcursul a 22 de săptămâni și care l-a pus față în față cu unele dintre cele mai dificile provocări fizice și psihice din cariera sa. Fostul internațional român a plecat acasă cu trofeul emisiunii și cu premiul anunțat de organizatori, în valoare de 100.000 de euro, însă suma care va intra efectiv în conturile sale este mai mică, deoarece premiul este supus impozitării conform legislației fiscale din România.
Finala Survivor, tensionată după aproape șase luni de competiție
Marea finală a Survivor România 2026 a avut loc duminică, 7 iunie, iar lupta pentru marele premiu a fost una dintre cele mai urmărite din istoria recentă a emisiunii. După aproape jumătate de an petrecut în condiții dificile în Republica Dominicană, doar patru concurenți au mai rămas în competiție: Gabi Tamaș, Lucian Popa, Patricia Vizitiu și Ramona Micu.
Fiecare dintre finaliști a trecut prin probe solicitante, dueluri eliminatorii și momente care le-au testat rezistența fizică și psihică. În cele din urmă, publicul a avut ultimul cuvânt, iar voturile telespectatorilor au decis că Gabi Tamaș este câștigătorul sezonului 2026.
Fostul fotbalist a primit trofeul Survivor și premiul pus în joc, în valoare de 100.000 de euro, însă suma anunțată de organizatori reprezintă valoarea brută a câștigului.
Cu câți bani rămâne, de fapt, Gabi Tamaș
Mulți români sunt surprinși să afle că premiile obținute la concursuri televizate nu ajung integral în conturile câștigătorilor. În cazul lui Gabi Tamaș, înainte ca banii să fie încasați, se aplică regulile fiscale prevăzute de legislația din România.
Calculul este relativ simplu. Din premiul brut de 100.000 de euro se scade mai întâi suma neimpozabilă, echivalentă cu aproximativ 600 de lei, adică în jur de 120 de euro. Astfel, baza impozabilă rezultată este de 99.880 de euro. Asupra acestei valori se aplică impozitul de 10%, ceea ce înseamnă o obligație fiscală de 9.988 de euro.
În urma acestei rețineri, suma netă rămasă este de aproximativ 90.012 euro. Aceasta este valoarea pe care Gabi Tamaș o va încasa efectiv după finalizarea tuturor formalităților fiscale.
Practic, aproape 10.000 de euro din premiul câștigat în competiție ajung la bugetul statului sub formă de impozit.
Ce spune legea despre taxarea premiilor
Regimul fiscal aplicabil premiilor este reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit prevederilor referitoare la veniturile din premii și jocuri de noroc, pentru premiile obținute în cadrul concursurilor se acordă un plafon neimpozabil de 600 de lei pentru fiecare premiu, iar ceea ce depășește această valoare este supus unui impozit de 10%.
În majoritatea situațiilor, organizatorul concursului este cel care calculează, reține și virează impozitul către stat înainte ca banii să fie transferați câștigătorului. Cu alte cuvinte, beneficiarul primește direct suma netă, fără să mai fie nevoit să achite ulterior această obligație fiscală.
Același principiu se aplică și în cazul altor concursuri televizate, tombole, campanii promoționale sau competiții cu premii în bani organizate pe teritoriul României.
Un premiu impresionant chiar și după impozitare
Chiar dacă nu va încasa întreaga sumă anunțată în timpul finalei, Gabi Tamaș rămâne unul dintre cei mai bine recompensați concurenți din istoria recentă a Survivor România. Cei peste 90.000 de euro care îi vor reveni după aplicarea impozitului reprezintă o recompensă considerabilă pentru cele aproape șase luni petrecute în jungla dominicană, departe de familie și de confortul de acasă.
Victoria sa confirmă încă o dată popularitatea de care se bucură fostul internațional în rândul publicului, iar premiul obținut îl transformă în unul dintre marile nume care și-au trecut în palmares trofeul Survivor România.