De ce câștigătorul Survivor România 2026 nu primește 100.000 de euro în cont. „Taxa invizibilă” şi suma care îi rămâne lui Gabi Tamaș

Fiecare dintre finaliști a trecut prin probe solicitante, dueluri eliminatorii și momente care le-au testat rezistența fizică și psihică. În cele din urmă, publicul a avut ultimul cuvânt, iar voturile telespectatorilor au decis că Gabi Tamaș este câștigătorul sezonului 2026.

Fostul fotbalist a primit trofeul Survivor și premiul pus în joc, în valoare de 100.000 de euro, însă suma anunțată de organizatori reprezintă valoarea brută a câștigului.

Cu câți bani rămâne, de fapt, Gabi Tamaș

Mulți români sunt surprinși să afle că premiile obținute la concursuri televizate nu ajung integral în conturile câștigătorilor. În cazul lui Gabi Tamaș, înainte ca banii să fie încasați, se aplică regulile fiscale prevăzute de legislația din România.

Calculul este relativ simplu. Din premiul brut de 100.000 de euro se scade mai întâi suma neimpozabilă, echivalentă cu aproximativ 600 de lei, adică în jur de 120 de euro. Astfel, baza impozabilă rezultată este de 99.880 de euro. Asupra acestei valori se aplică impozitul de 10%, ceea ce înseamnă o obligație fiscală de 9.988 de euro.

În urma acestei rețineri, suma netă rămasă este de aproximativ 90.012 euro. Aceasta este valoarea pe care Gabi Tamaș o va încasa efectiv după finalizarea tuturor formalităților fiscale.

Practic, aproape 10.000 de euro din premiul câștigat în competiție ajung la bugetul statului sub formă de impozit.

Ce spune legea despre taxarea premiilor

Regimul fiscal aplicabil premiilor este reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit prevederilor referitoare la veniturile din premii și jocuri de noroc, pentru premiile obținute în cadrul concursurilor se acordă un plafon neimpozabil de 600 de lei pentru fiecare premiu, iar ceea ce depășește această valoare este supus unui impozit de 10%.