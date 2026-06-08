Șeful New York Times avertizează că AI riscă să distrugă presa care îi furnizează informațiile: „Nu poți construi viitorul pe munca altora”

Presa spune că AI profită de ani întregi de muncă jurnalistică

Într-un discurs susținut în fața reprezentanților industriei media internaționale, Sulzberger a descris actualul conflict dintre presă și companiile de inteligență artificială ca fiind una dintre cele mai importante bătălii pentru viitorul informației.

Potrivit acestuia, multe dintre modelele AI care domină piața au fost antrenate folosind cantități uriașe de materiale protejate de drepturi de autor. Este vorba despre articole de presă, cărți, fotografii, producții video și alte creații realizate de profesioniști, în urma unor investiții semnificative de timp și resurse.

Editorul consideră că există o diferență majoră între utilizarea conținutului în baza unor acorduri comerciale și preluarea acestuia fără consimțământul proprietarilor. Din punctul său de vedere, multe companii tehnologice au tratat munca redacțiilor ca pe o resursă disponibilă gratuit, deși valoarea economică a acesteia este evidentă.

Argumentul central al lui Sulzberger este simplu: dacă modelele AI au nevoie de informații de calitate pentru a genera răspunsuri utile, atunci cei care produc acele informații ar trebui să beneficieze de o parte din valoarea creată ulterior.

Exemplul oferit de New York Times este relevant pentru amploarea fenomenului. În fiecare an, publicația produce sute de mii de materiale jurnalistice și întreține o rețea extinsă de reporteri răspândiți în întreaga lume. Acest tip de jurnalism presupune documentare, verificare, editare și validare constantă, procese care implică costuri uriașe.

În opinia editorului american, tocmai această muncă transformă conținutul jurnalistic într-un activ extrem de valoros pentru sistemele de inteligență artificială.

De ce se teme presa de impactul chatboturilor asupra traficului și veniturilor

Dincolo de disputa privind drepturile de autor, Sulzberger avertizează că există o problemă și mai mare. Inteligența artificială nu doar consumă conținut produs de publicații, ci începe să concureze direct cu acestea pentru atenția publicului.