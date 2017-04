Project Scorpio, viitorul Xbox, are o dată oficială de lansare

Nu se întâmplă des ca cineva să lanseze o consolă, dar în ultimele șase luni am avut parte de Nintendo Switch și PS4 Pro, iar acum ne pregătim de Project Scorpio.

În urmă cu aproximativ jumătate de an, cei de la Microsoft au făcut un gest foarte curajos. În momentul în care au anunțat versiunea actualizată de Xbox One intitulată One S, au dezvăluit primele detalii despre o viitoare consolă ascunsă în spatele denumirii Project Scorpio. Întâmplarea face că și Xbox One S se vinde foarte bine, dar foarte mulți sunt curioși în privința viitorului Xbox.

În mare parte, specificațiile hardware se cunosc. În contextul în care oficialii gigantului din Redmond au fost foarte misterioși vizavi de aspectul exterior, fanii brandului sunt foarte curioși dacă vom avea parte de o consolă cu un aspect mai mult sau mai puțin futurist. Se pare însă că vom mai avea de așteptat câteva luni până vom obține răspunsuri la toate întrebările.

S-a vehiculat faptul că Microsoft va organiza o conferință separată înaintea târgului de gaming E3 2017 pentru a-și dezvălui consola. Se pare însă că nu va fi cazul. După cum se poate vedea în imaginea de mai jos desprinsă de pe blogul oficial news.xbox, lansarea Project Scorpio va fi pe 11 iunie la ora 14:00 PT în cadrul E3. La momentul respectiv vom afla numele oficial sub care se va comercializa consola, modul în care va arăta și, mai important decât atât, jocurile care vor fi disponibile la lansare.

O particularitatea interesantă legată de viitorul Xbox constă în suportul pentru jocuri noi. Pe de o parte, dezvoltatorii vor putea să profite de puterea semnificativă de procesare și să creeze experiențe de gaming spectaculoase. Pe de altă parte, jocurile pentru Project Scorpio vor fi compatibile și cu Xbox One. În concluzie, indiferent cât de mare va fi saltul tehnologic de la Xbox One la Project Scorpio, consola lansată în 2013 va continua să fie la modă timp de câțiva ani.