Programul GovITHub, inițiat de Guvernul Cioloș, este premiat la nivel european

Programul GovITHub, inițiat în 2016 de Guvernul Cioloș, a câștigat premiul Best Innovation through Legislation pentru Europa Centrală și de Est, la festivalul internațional Webit, unul dintre cele mai importante evenimente din zona IT din Europa.

Premiul reprezintă o recunoaștere a celor mai eficiente decizii politice care au stimulat inovațiile, mediul de afaceri și economia digitală, potrivit hotnews.ro. Iar recunoașterea e substanțială, căci festivalul internațional Webit a reunit lideri de top din mediul privat, decidenți europeni și startup-uri de succes, alături de 5000 de participanți, din 60 de țări. Deși platforma este recunoscută la nivel european, pe plan național, părerea lui Liviu Dragnea poate fi rezumată în câteva cuvinte rostite chiar de acesta- „postaci” plătiți care stau cu birouri în Palatul Victoria.

După cum vă informam într-un articol anterior, GovITHub este un program inițiat și implementat de Guvernul Ciolos cu dorința de a transforma serviciile publice prin intermediul unor programe software specializate, pentru a schimba modul în care cetățenii și cei din mediul antreprenorial interacționează cu statul.

Operațional din data de 3 octombrie 2016, programul guvernamental GovITHub a reunit voluntari, cursieri și specialiști din domeniul IT, cu scopul comun de a îmbunătăți infrastructura informatică a instituțiilor publice, respectând principiile Open Source, Mobile Ready, Cloud Enabled, Security & Privacy.

Bursierii de la GovITHub au refuzat să mai colaboreze cu statul, imediat după ce Guvernul Grindeanu a aprobat controversata OUG 13, prin care sunt Codul Penal și Codul de Procedură Penală, după cum vă detaliam aici.

”În acest context, deciziile guvernului actual luate în noaptea de 31 ianuarie / 1 februarie 2017, precum și modul în care acestea au fost adoptate, invalidează misiunea GovITHub și contravin flagrant atât principiilor care au pus bazele acestui program, cât și valorilor personale ale bursierilor. Astfel, bursierii GovITHub au luat în regim democratic hotărârea să înceteze colaborarea cu actualul guvern”.