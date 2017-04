Primul trailer la Thor Ragnarok nu te lasă să uiți de Marvel

Printre multe alte filme din Universul Cinematic Marvel pregătite pentru perioada imediat următoare, a început promovarea pentru Thor Ragnarok.

Nu trece un an fără cel puțin două filme cu super eroi din MCU. Marvel generează sume astronomice din filmele sale cu super eroi și a eficientizat un sistem prin care întreaga sa colecție de benzi desenate pare interconectată. Pe Netflix avem o serie stufoasă de seriale ancorate într-o echipă de super eroi intitulată The Defenders. În cinematografe, cei mai mulți dintre noi se deplasează pentru a vedea noile aventuri ale personajelor din The Avengers.

Thor este unul dintre cei mai impozanți super eroi și tot el face parte din echipa The Avengers. Singura sa absență notabilă din această franciză a avut loc în Captain America: Civil War, din care a lipsit și Hulk. Cu două filme la activ și încă unul pe drum, foarte mulți curioși care va fi povestea din Thor Ragnarok. Ce personaje noi vor intra în horă și care indivizi vor fi nevoiți să-și îmbrățișeze obștescul sfârșit?

Cea mai mare reponsabilitate vizavi de Thor: Ragnarok va cădea pe umerii lui Taika Waititi, un regizor neozeilandez care a ajuns în lumina reflectoarelor aproape exclusiv prin intermediul unor titluri independente, precum Hunt for the Wilderpeople și What We Do in the Shadows. În ceea ce privește distribuția noului Thor, așteptați-vă să-l vedeți din nou pe Tom Hiddleston în pielea lui Loki, pe Benedict Cumberbatch ca Dr. Stephen Strange și Idris Elba ca Heimdall. Anthony Hopkins își va relua rolul de tată – Odin, iar Chris Hemsworth va fi din nou în pielea lui Thor. Jeff Goldblum se află pentru prima oară în Universul Cinematic Marvel interpretându-l pe Grandmaster.

Thor Ragnarok va ajunge în cinematografe spre finele acestui an, pe data de 3 noiembrie. Această perioadă este foarte inspirată în contextul în care luna decembrie a ajuns să fie dominată în ultimii doi ani de lansarea unui nou Star Wars.