The Defenders pe Netflix are un teaser oficial și o dată de lansare

După numeroase speculații legate de lansarea oficială a serialului The Defenders, Netflix a publicat în sfârșit online un teaser însoțit de data publicării.

Pe marile ecrane, o serie de filme standalone din Universul Cinematic Marvel au ajuns să se reflecte în The Avengers. Grupul format din Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow și multe alte personaje are însă un echivalent pe micile ecrane. Este vorba de The Defenders. Rezultatul a aproximativ trei ani de producții separate, acest grup de super eroi îi va aduce împreună pe Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage și Iron Fist.

În trecut, caracterele din serialele separate s-au intercalat, dar abia în această vară le vom vedea pe toate împreună. Apogeul colaborării dintre Marvel și Netflix, The Defenders trebuie să satisfacă un număr impresionant de fani care au pierdut un număr important de ore în fața televizorului.

Foarte mulți au fost curioși în privința intrigii din The Defenders, dar momentan nu se cunosc foarte multe detalii. Singurul lucru sigur este că Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage și Danny Rand – aka. Iron Fist se vor asocia pentru combaterea unui inamic comun. Rolul negativ în serial va fi interpretat de Sigourney Weaver care, printr-o minune, a reușit să nu fie prezentă până la această oră în universul Marvel.

Teaserul publicat în urmă cu mai puțin de 24 de ore de către Netflix nu dezvăluie prea multe detalii din serial. În schimb, ni-i arată pe cei patru Defenders pe parcursul unei călătorii cu liftul. Unui dintre ei sesizează că sunt filmați și sare să lovească respectiva cameră prin prisma căreia este realizată filmarea.

The Defenders pe Netflix va avea premiera în această vară pe 18 august. Cel mai probabil, până la lansarea întregului sezon online la respectiva dată, vom mai vedea câteva trailere menite să ne facă așteptarea mai ușoară.