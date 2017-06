Premiera Okja pe Netflix vine la pachet cu câteva progrese tehnologice importante

Înainte să ajungă pe Netflix, Okja a făcut deja valuri în industrie, dar cele mai importante premiere aferente filmului vor fi de ordin tehnologic.

Okja este un film produs de cei de la Netflix care ajuns ieri pe cel mai popular serviciu de streaming. Acesta este primul film din toate timpurile care a fost nominalizat la premiile de la Cannes, deși va fi disponibil doar în format streaming, fără a avea o premieră în cinematograf. Pe lângă nominalizarea la Palme d`Or, pelicula scrisă și regizată de Joon-ho Bong are una dintre cele mai impresionante distribuții dintre toate filmele originale de pe platforma online. Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal sau Paul Dano sunt doar câteva nume pe care s-ar putea să le recunoașteți. În ceea ce-l privește de Joon-ho Bong, s-ar putea să-l știți din spatele peliculei distopice Snowpiercer de acum câțiva ani, cu Chris Evans în rolul principal.

Același Oka este primul film disponibil pe Netflix cu o coloană sonoră în format Dolby Atmos. Acesta din urmă este un format audio definit printr-un sunet imersiv în care sunetele par să vină din anumite zone din mediul înconjurător, în loc să fie definite prin canale tradiționale. Pe un televizor compatibil, culorile vor fi mai spectaculoase ca niciodată datorită disponibilități în Dolby Vision, formatul HDR adoptat de Netflix în urmă cu mai bine de un an. Revenind însă la Atmos, trecând pe investiția semnificativă într-un sistem audio capabil să redea coloana sonoră complexă, problema este că fluxul audio special nu va fi decodat decât de televizoarele LG OLED lansat în 2017 și consolele Xbox One, respectiv Xbox One S. Ca un bonus, posesorii de console Xbox se pot bucura de o coloană sonoră Atmos virtualizată în căști.

Până la finele acestui an, Netflix mai are planificate câteva premiere cu aceeași combinație de sunet imersiv și culori spectaculoase. Din păcate, lista include doar producții proprii: Blame!, Death Note al lui Adam Wingard și Bright al lui Will Smith. Toate vor putea fi vizionate în Doby Vision HDR cu sunet Dolby Atmos.