A pozat cu un iPhone familia regală și acum speră să facă bani cu poza

O poză făcută în grabă de o mamă din Marea Britanie ar putea să-i aducă o sumă frumoasă de bani. Ea spune că i-ar folosi într-un scop nobil.

Karen Anvil, o mamă singură din Anglia, a reușit să îi fotografieze cu iPhone-ul său pe Ducele și Ducesa de Cambridge – Prințul William și Kate Middleton, care mergeau alături de Prințul Harry și Meghan Markle. Cele două cupluri erau în drum spre Biserica Sandringham pentru slujba de Crăciun. Anvil a reușit să capteze atenția familiei roiale strigând „Crăciun fericit!” în direcția lor.

La câteva ore de la postarea pe Twitter, fotografia a strâns zeci de mii de retweet-uri. A fost bifată ca favorită de aproape 80.000 de oameni, așa c-ai putea spune că e un viral. A ajuns chiar pe coperta mai multor ziare britanice.

Waiting at #Sandringham to see the Royals and got this photo!!! #MeghanMarkle #Kate #PrinceHarry #PrinceWilliam pic.twitter.com/ZLLgrtKzTM

— Karen Anvil (@Anvilius) December 25, 2017