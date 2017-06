Porsche tocmai a lansat o nouă mașină în cadrul conferinței E3

Porsche a anunțat un nou model din mult aclamata serie 911, 911 GT2 RS, un bolid cu tracțiune spate și 700 de cai putere care este propulsat de un motor twin-turbo de 3,8 litri.

Însă locul unde celebrul producător german de mașini a anunțat noul model este cu totul deosebit. Nu a fost vreun salon auto de la Geneva, Frankfurt sau Detroit, a fost conferința de gaming E3 de la Los Angeles. Prosche 911 GT2 RS este prima mașină lansată vreodată la Electronic Entertainment Expo.

E3 nu este chiar locul propice unei lansări de mașini, mai ales pentru Porsche, însă motivul din spatele acestei decizii este unul cât se poate de important. Dacă până acum mașinile producătorului din Stuttgart apăreau în exclusivitate în jocurile produse de Electronic Arts, de anul acesta respectivul contract a expirat. Astfel că faimoasele modele încep să apară peste tot în lumea jocurilor de racing. Noul Porsche GT2 RS va fi mașina de pe coperta noului titlu din seria Forza Motorsport, iar evenimentul de lansare a trebuit să fie pe măsură, notează The Verge.

Forza Motorsport 7 va apărea în această toamnă pentru Xbox One, Xbox One X și PC. Chiar dacă zvonuri și poze cu noul model de la Porsche au apărut necontenit în ultimele luni, lansarea propriu-zisă a avut loc abia ieri. Acest tip inedit de eveniment, în cadrul unei conferințe care nu are aparent nicio legătură cu automobilele, este o premieră în industria auto, care este atrasă în ultima vreme către tot felul de direcții noi. Se pare că saloanele tradiționale auto au un viitor incert.

Noul Porsche 911 va fi cea mai rapidă mașină din seria sa și va putea atinge o viteză de 100 de kilometri pe oră în mai puțin de trei secunde. Un alt amănunt interesant despre mașină este faptul că geamurile acesteia for fi realizate din Gorilla Glass, material întâlnit cel mai des pe display-urile smartphone-urilor premium.