PornHub le-a făcut o glumă macabră utilizatorilor de 1 aprilie

Numărul utilizatorilor de PornHub este foarte mare, dar nu toți apreciază o glumă de 1 aprilie, mai ales când implică partajarea conținutului erotic consumat.

Majoritatea site-urilor online cu conținut pornografic, din motive greu de înțeles, includ aproape de fiecare dată butoane pentru partajare pe Facebook, Twitter și nu numai. Respectivele butoane sunt cu atât mai ciudate, cu cât termenii și condițiile de utilizare ai Facebook nu permit conținut erotit pe rețeaua socială. Astfel, de cele mai multe ori, este o chestiune de câteva minute până când un clip partajat de pe PornHub, de exemplu, este șters din News Feed.

Trecând peste acest detaliu de fond, oficialii PornHub au considerat că partajarea clipurilor vizionate pe Facebook și Twitter poate fi baza unei glume de 1 aprilie. Din acest motiv, cei care au vizitat site-ul cu pricina zilele trecute au întâmpinat mesajul de mai jos. Acesta detaliază o nouă funcție revoluționară proaspăt introdusă pe platformă care automatizează partajarea clipurilor vizionate pe diverse rețele sociale. Având în vedere culoarea folosită pentru acest mesaj și semnul mare de like, este evidentă referința către Facebook.

,,Nu trebuie să mai partajezi manual prietenilor și familiei clipurile tale de acum înainte datorită acestei funcții revoluționare de partajare care o face pentru tine! Automat!” Bannerul este însoțit de o explicație cât se poate de detaliată menită să sperie și mai mult fanii serviciului online. Un click pe WTF, reverse this now! sau Thanks Pornhub! afișează același mesaj. În final, ajungeți la un avertisment care vă notifică vizavi de faptul că totul a fost o glumă de 1 aprilie.

În altă ordine de idei, în contrast cu ideea glumei, Pornhub a introdus zilele trecute pe platformă posibilitatea criptării întregului trafic prin standardul HTTPS, în loc de HTTP. Acest detaliu facilitează ascunderea mult mai elaborată a clipurilor pe care le vizionați. În plus, se aliniază la regulile recente de SEO detaliate de Google. Gigantul din Mountain View a anunțat în urmă cu câteva luni că va afișa mai sus în rezultatele la căutare paginile web care folosesc HTTPS.