Philips Xenium X818: Un smartphone mid-range pentru toate gusturile [REVIEW]

Noul smartphone al companiei, Philips Xenium X818, are o prestanță destul de înaltă și un aspect pretențios, dar nu se deosebește din punctul de vedere al specificațiilor de alte mid-range-uri de pe piață.

Într-o eră în care smartphone-urile sunt din ce în ce mai spectaculoase, cu specificații tehnice tot mai impresionante, compania Philips este recunoscută în special pentru telefoanele sale mobile rezistente, cu baterii puternice. Philips Xenium X818 nu se îndepărtează de standardul bine cunoscut al companiei și acumulatorul de care beneficiază este cu adevărat o bijuterie de care orice utilizator s-ar bucura.

Philips Xenium X818: Introducere

Philips ne aduce în față un dispozitiv care îți atrage atenția de la prima privire, în primul rând datorită dimensiunii mari, acesta prezentându-se cu un display IPS, cu rezoluție FullHD și diagonala de 5,5 inch, dar și din pricina aspectului plăcut și bine închegat, care te face să crezi că prețul telefonului te-ar arde la buzunare (din fericire nu este deloc așa). Philips Xenium X818 este realizat din sticlă atât în partea din față, cât și în cea din spate, cu margini metalice. Semn că suprafața inițial curată ca lacrima se va mânji de la prima atingere și că trebuie constant să te ocupi de curățarea sa.

La fel ca mulți alți producători, Philips renunță la butoanele capacitive, interfața Android 6.0 Marshmallow fiind controlată prin intermediul unor taste virtuale. Avem de a face cu câteva alte modificări substanțiale de interfață și amintim aici de lipsa unui App Drawer, toate programele instalate putând fi regăsite în fereastra principală.

Bateria este de 3.900 mAh, iar Philips Xenium X818 are senzorul de amprentă poziționat în spațiul de sub ecran, în locul clasicului buton Home.

Philips Xenium X818: Puncte pro

Design. După cum menționam mai sus, Xenium X818 arată ca un telefon scump și elegant, asta pentru că este acoperit de sticlă atât în partea din față, cât și pe spate. Deși poate părea fragil din acest motiv, te va încălzi să știi că are protecție Corning Gorilla Glass 4 și că dacă îl vei scăpa, acesta nu va suferi pagube majore.

Deși dimensiunea sa de 5,5 inch poate părea inițial prea mare și deranjantă, display-ul adaugă un plus experienței de utilizare, X818 fiind potrivit pentru vizionarea filmelor și serialelor, imaginilor, dar și pentru jocuri.

Camera foto. Philips Xenium X818 este dotat cu o cameră principală de 16 megapixeli, care reușește să redea cu succes vibrația culorilor și contrastele. Tehnologia SLR îți permite să realizezi cu rapiditate poze clare, de o calitate foarte bună, chiar și pe înserate, deși în condiții de lumină artificială sau lumină slabă începi să observi lipsa de claritate a imaginii. Partea cea mai bună este că focalizarea se face rapid și cu precizie, motiv pentru care poți realiza cu ușurință instantanee frumoase și clare. Camera secundară are 8 MP și îți permite să realizezi selfie-uri decente.

Performanța. Philips X818 este motorizat de procesorul MediaTek Helio P10, cu o arhitectură de 8 nuclee și o memorie RAM de 3 GB, care sporesc abilitățile sale de multitasking și permit folosirea confortabilă a aplicațiilor instalate. Pe parcursul folosirii am sesizat mici întârzieri, greu de detectat, nefiind deranjante per se, iar în cadrul realizării sarcinilor uzuale, precum browsing, folosirea aplicațiilor simple, multimedia, funcționează fără cusur. Ca performanță și ce poate să ducă dispozitivul amintește foarte mult de Samsung Galaxy A5 (2017), despre care am scris aici.

Autonomia. Deși suntem, în general, impresionați de rezistența unui acumulator, dacă acesta ajunge la performanța de a ține o zi și jumătate, fiind supus la multitudinea de operațiuni pe care le întreprindem zilnic, Philips Xenium X818 are să mute acest standard pe care ni l-am impus, iar cei 3.900 mAh de care dispune își fac treaba până la capăt și nu dezamăgesc, având o durată normală de viață de două zile de utilizare care pot fi prelungite cu ajutorul opțiunii de salvare a energiei XPower, care poate fi activată facil din mediul drop down.

În plus, existența unui buton dedicat în partea dreaptă, laterala, deasupra celui de blocare, care oprește funcționarea aplicațiilor de care nu ai nevoie, dar și alte funcții, conferă o durată mai mare de viață acumulatorului. Astfel, dacă te afli într-un moment critic, cu bateria pe sfârșite, mai poți stoarce o fărâmă de viață din ea cu ajutorul acestei funcții dedicate.

Philips Xenium X818: Puncte contra

Deși am menționat mai sus numai lucruri bune cu privire la aspectul său, trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că modelul Xenium X818 nu se prezintă cu nicio îmbogățire vizuală. Și, din acest punct de vedere, m-a lăsat la final cu sentimente mixte când vine vorba de evaluarea design-ului. Marginile sale sunt destul de pătrățoase și ne amintesc de designul modelelor Sony Xperia.

Carcasa este un magnet pentru zgârieturi și pentru acumularea mizeriei și se murdărește în doar câteva momente de la utilizare. Deși smartphone-ul este însoțit de o carcasă transparentă din plastic, care poate fi atașată dispozitivului pentru a-l proteja în cazul eventualelor accidente, dar și de murdărie, însă eu nu aș vrea să ascund telefonul sub nicio culoare.

Prețul este cam mare pentru un mid-range care nu se remarcă prin ceva anume, asta mai ales în contextul în care pe piață există variante care se adresează mai multor nevoi și care se prezintă cu specificați tehnice mult mai bune. Prețul oscilează între 1400-1600 de lei în funcție de site-ul de pe care vrei să-l achiziționezi.

Philips Xenium X818: Concluzii

Philips Xenium X818 este pentru cei care își doresc un smartphone atrăgător care dispune de o autonomie mare. În același timp, dispozitivul mid-range îți va oferi capacitatea de a realiza fotografii frumoase și clare și o performanță bună. Din acest motiv, Xenium X818 pare a fi un telefon pentru toate gusturile, care nu dezamăgește pe niciun palier, dar care nici nu are parte de îmbunătățiri semnificative. Telefonul este disponibil atât în oferta eMAG, unde îl puteți găsi AICI la prețul redus de 1.549 de lei , dar și la PC Garage, unde poate fi găsit AICI cu prețul de 1.411 lei.