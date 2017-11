Orange a anunțat că reduce tarifele de roaming, pentru a alinia prețurile la standardele impuse de reglementările europene.

Tarifele de roaming au fost, în ultima jumătate de an, o veritabilă minge cu care s-a jonglat în piața telecom din România. Inițial, aceștia s-au conformat cu standardele impuse în urma renunțării la tarife în Spațiul Economic European, însă minunea n-a ținut prea mult. Astfel, cei de la Digi Mobil au solicitat permisiunea ANCOM de a aplica o supratarifare în roaming și au și primit acordul. Și ceilalți operatori s-au văzut nevoiți, ceva mai târziu, să ”actualizeze” prețurile, iar asta s-a tradus în creșteri ale tarifelor. După încă ceva timp, Digi Mobil a revenit asupra deciziei și a redus tarifele.

Cei de la Orange revin asupra tarifelor de roaming și reduc costurile pentru clienți, în conformitate cu reglementările europene. Până acum, un GB de internet te costa 9,2 euro, însă de la 1 ianuarie 2018, tariful va scădea la 7,1 euro / GB. Cu alte cuvinte, de la 0,0092 euro / MB vei plăti 0,0071 euro / MB. Este rezonabil, mai ales dacă ai obiceiul să călătorești mult prin afară și nu vrei să alergi după puncte cu internet gratuit.

Există și o prevedere specială în funcție de abonamentul pe care îl ai. Dacă acesta are un tarif național mai mic decât cel de 0,0071 euro / MB de internet consumat, atunci și în cazul roaming-ului în SEE (Spațiul Economic European) se va aplica același tarif, cel mai mic. De asemenea, Orange anunță și că vei avea parte de mai mult trafic de internet în roaming, fără costuri suplimentare, în regiunea SEE.

Conform operatorului, informațiile despre volumul de date disponibil vor putea fi consultate online, pe site, sau prin apel la *100#. Tarifele pentru apeluri efectuate și SMS-uri trimise nu se modifică. De asemenea, apelurile și SMS-urile primite sunt gratuite.