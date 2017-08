Obi-Wan Kenobi va beneficia de propriul film în universul Star Wars

În noua serie de filme Star Wars care apar în fiecare an, se pare că va exista un film construit în jurul poveștii lui Obi-Wan Kenobi.

Conform unor surse citate de The Hollywood Reporter, un viitor lung metraj a cărui acțiune se va desfășura în universul Star Wars îl va avea pe Obi-Wan Kenobi în centrul acțiunii. Respectivul film nu va face parte din trilogia începută în urmă cu doi ani, ci din seria de pelicule suplimentare – Stories ce ne oferă o viziune mai completă asupra universului SF creat de George Lucas în urmă cu patru decenii.

Prin The Force Awakens, cei de la Disney – actualii proprietari ai francizei au început o nouă trilogie în continuarea poveștii originale ce a fost împărțită de Lucas în șase episoade. Din același motiv, filmul lansat în 2015 a fost supranumit episodul șapte. Un an mai târziu, în 2016, am avut parte de The Rogue One – A Star Wars Story. Pelicula a făcut parte dintr-o serie separată de povești ce nu vor avea nici o legătură una cu alta, dar care vor încânta cu siguranță fanii. În timp ce The Last Jedi va fi episodul opt din saga inițială, filmul fără nume dezvăluit de THR se pare că va fi ”A Star Wars Story.”

Momentan, nu se cunosc foarte multe detalii despre un posibil film construit în jurul lui Obi-Wan Kenobi, iar particularitățile care au devenit publice nu au fost confirmate de oficialii Disney. Se pare însă că pelicula va fi regizată de Stephen Daldry (The Hours, The Reader, Billy Elliot). Pentru că nu există încă un scenariu, tot Daldry va fi responsabil într-o oarecare măsură de direcția poveștii ce va fi spusă pe marele ecran. Din păcate, colaborarea cu Disney pe marginea Star Wars nu este una foarte facilă. Rogue One a fost reinventat de câteva ori datorită neînțelegerilor creative dintre studio și regizor, iar regizorii Phil Lord și Christopher Miller au fost concediați de la cârma filmului cu Han Solo ce va apărea în 2018. Respectiva peliculă a căzut acum în sarcina lui Ron Howard.

Revenind la povestea la Obi-Wan Kenobi, este greu de spus cine va juca rolul principal. Ewan McGregor a purtat costumul lui Obi-Wan în primele trei episoade ale seriei și și-a exprimat interesul să o mai facă pe viitor, dar doar cei de la Disney vor confirma sau nu această decizie.