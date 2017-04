O brațară Fitbit i-a explodat la mână unui utilizator și i-a provocat răni serioase

Nu se întâmplă foarte des să vedem brățări inteligente care explodează, dar o tânără din SUA a avut ghinion cu brățara sa Fitbit Flex 2.

În ultimul an, am aflat detalii despre foarte multe situații în care smartphone-uri au început să explodeze. Galaxy Note 7 de la Samsung a trebuit scos de pe piață din cauza incidentelor foarte dese. Un număr semnificativ de hoverboard-uri au explodat de asemenea din cauza bateriilor de slabă calitate. Până la această oră, nu am auzit însă de nici un caz în care o brățară smart să explodeze. Se pare însă că exact asta a pățit o tânără din Milwaukee, SUA.

Conform celor de la Wisconsin Gazette, o femeie a suferit arsuri de gradul doi pe mână și a fost spitalizată după ce i-a explodat o brățară Fitbit Flex 2 în timpul utilizării. Dina Mitchell a declarat că își purta brățara la mână când gadgetul i-a explodat și bucăți de plastic au început imediat să se lipească de piele. Doctorii responsabili de caz au fost nevoiți să extragă bucăți de plastic din zona afectată pentru a facilita vindecarea rănilor. Din câte se pare, posesoara smartbandului nu efectua nici un fel de efort în momentul exploziei și nici nu ieșise recent din duș sau piscină. Pur și simplu, citea o carte iar dispozitivul purtabil a explodat fără vreun preaviz.

,,Fitbitul s-a topit în totalitate. Brățara s-a topit și eu am rămas cu bucăți de plastic în braț.” Posesoarea brățării a ținut să menționeze că a fost foate grijulie cu brățara, dar se pare că măsurile preventive au fost inutile. ,,Dacă explodează sau include vreun defect, în mod evident, probabil o să mă sperii. Îți imaginezi ce i-ar putea face unui copil?”

În altă ordine de idei, nu am mai auzit niciodată despre situații în care să explodeze o brățară Fitbit, iar compania americană s-a grăbit să publice un comunicat de presă pe marginea subiectului. ,,Am vorbit cu doamna Mitchell și investigăm activ situația. Nu am luat la cunoștință de alte plângeri de o natură similară și nu este nici un motiv pentru ca oamenii să nu-și mai folosească brățările Fitbit Flex 2. Vom împărtăși informații suplimentare când le vom avea.”